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"Quiero que recuperemos Santa Eulària para su gente": el socialista Víctor Torres anuncia su candidatura a la alcaldía

El portavoz adjunto del PSOE en el Consell de Ibiza concurrirá a las primarias para ser candidato en las elecciones municipales de 2027

Víctor Torres se presenta a las primarias del PSOE para la alcaldía de Santa Eulària.

Víctor Torres se presenta a las primarias del PSOE para la alcaldía de Santa Eulària. / PSOE

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Redacción Digital

Ibiza

Víctor Torres Pérez ha anunciado que se presentará al proceso de primarias del PSOE para ser el candidato a la Alcaldía de Santa Eulària en las elecciones municipales de mayo de 2027. El socialista asegura que da este paso "con responsabilidad e ilusión" y con el objetivo de construir una candidatura capaz de "reunir a toda la familia socialista de Santa Eulària en torno a un objetivo común: ganarnos la confianza de la ciudadanía".

Torres sitúa entre sus prioridades abordar el modelo de municipio y las dificultades que tienen los vecinos y vecinas para desarrollar en él su proyecto de vida. "La situación que vive Santa Eulària es el resultado de demasiados años priorizando la especulación, el crecimiento sin límites y los intereses de unos pocos", ha afirmado.

"No queremos una Santa Eulària que simplemente crezca. Queremos una Santa Eulària donde sus vecinos y vecinas puedan vivir, trabajar y construir su futuro", ha manifestado.

En esta línea, Torres defiende un cambio de prioridades en las políticas municipales y reivindica recuperar el municipio para la ciudadanía. "Quiero que recuperemos Santa Eulària para su gente, para que no sea un producto para los inversores, sino un lugar para vivir, crecer y donde nuestros hijos puedan construir su futuro", ha señalado.

Víctor Torres considera que el proyecto socialista debe partir de la capacidad de escuchar a los vecinos y vecinas y de trabajar para dar respuesta a sus necesidades, con el objetivo de articular una alternativa de cambio, progreso y confianza. "Como socialistas tenemos mucho que aportar en este municipio. Tenemos ideas, experiencia, capacidad y, sobre todo, un compromiso profundo con lo público, con la igualdad de oportunidades y con una Santa Eulària donde nadie tenga que marcharse porque no pueda permitirse vivir aquí".

Víctor Torres Pérez, nacido en 1972 y vecino de es Puig d'en Valls, es Técnico Deportivo Superior. Inició su trayectoria política en 2019 como conseller del Grupo PSOE en el Consell de Ibiza, institución en la que continúa actualmente como portavoz adjunto.

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Dentro del Partido Socialista, Víctor Torres es secretario general de la Agrupació Socialista de Santa Eulària des Riu y secretario de Movilidad y Medio Ambiente de la Federació Socialista d'Eivissa.

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