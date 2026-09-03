Sant Antoni intensifica la limpieza de torrentes e imbornales ante la temporada de lluvias

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha reforzado en las últimas semanas las labores de limpieza y mantenimiento de las infraestructuras hidráulicas del municipio con el objetivo de prevenir obstrucciones y garantizar el correcto funcionamiento de la red ante posibles episodios de lluvia.

En el caso de los torrentes, dentro del ámbito de competencia municipal y, concretamente, en los tramos urbanos, el Consistorio ha finalizado los trabajos de desbroce y retirada de residuos en los torrentes de Buscastell, es Regueró y en la zona de Can Llaudis.

En cuanto a la red de alcantarillado, el Ayuntamiento realiza todos los miércoles una limpieza profunda para evitar obstrucciones y asegurar su funcionamiento. Además, junto a la revisión y limpieza sistemática de los imbornales del núcleo urbano, donde se concentra la mayor parte de la red de pluviales, estos días se ha iniciado una campaña específica para garantizar su capacidad de evacuación ante posibles precipitaciones.

Estaciones de bombeo

El Consistorio también mantiene una revisión diaria de las estaciones de bombeo durante los 365 días del año. En estas inspecciones se comprueban los niveles y el estado de las bombas, y se realizan las operaciones necesarias para evitar la formación de costras y mantener los niveles adecuados.

Además, se llevan a cabo dos limpiezas completas de los vasos de los bombeos cada año: una antes del inicio de la temporada y otra al finalizarla, con el fin de conservar las instalaciones en condiciones óptimas.

La campaña de limpieza y mantenimiento de imbornales se mantiene durante todo el periodo invernal, aunque los trabajos se intensifican especialmente al finalizar el verano, coincidiendo con el aumento de la previsión de lluvias.

Desde el Ayuntamiento señalan que estas actuaciones, aunque cobran especial relevancia ante los episodios de lluvias propios de estas fechas, forman parte del mantenimiento preventivo y periódico de las infraestructuras municipales.