Sánchez dice en el Congreso que el informe previo de la Policía sobre llegadas masivas no se refería a Ceuta sino a Baleares

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado este jueves en el Congreso de los Diputados la existencia de un informe previo de la Policía Nacional que advertía de un «riesgo alto» relacionado con las llegadas marítimas a la Península y a Baleares.

Sánchez ha realizado esta precisión durante su comparecencia ante el Pleno para explicar la actuación del Ejecutivo ante la reciente entrada masiva de migrantes en Ceuta, después de que en los últimos días se hubiera apuntado a la existencia de avisos policiales previos sobre el riesgo de que se produjera una situación de estas características.

«Se ha dicho también que la Policía Nacional había advertido una semana antes de un riesgo alto en Ceuta. Y no es correcto. Ese informe existió, pero hablaba exclusivamente de las llegadas marítimas a la Península y a las Islas Baleares y no, por tanto, a la frontera ceutí», ha explicado el presidente desde la tribuna del Congreso.

De este modo, Sánchez ha rechazado que el documento pueda considerarse una advertencia previa sobre lo que posteriormente ocurrió en Ceuta, pero ha reconocido que el informe policial sí analizaba el riesgo de llegadas de migrantes por vía marítima a Baleares y al resto de la Península.

Sánchez niega que hubiera una alerta previa sobre Ceuta

El jefe del Ejecutivo ha asegurado que el Gobierno ha revisado todos los informes, mensajes y notas remitidos en aquellos días por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la Delegación del Gobierno y al Ministerio del Interior.

Según Sánchez, ninguno de esos documentos «iba más allá de la descripción de datos o del aviso rutinario» ni permitió prever «la escala ni la probabilidad» de la entrada masiva que finalmente tuvo lugar.

El presidente ha anunciado además que ha ordenado publicar un dossier con todos los informes previos a la crisis para que puedan ser examinados por los medios de comunicación y la ciudadanía.

Sánchez también ha reconocido que «fallaron cosas» y que los medios disponibles «se vieron desbordados ante la magnitud de la situación», por lo que considera necesario mejorar los mecanismos de información, prevención y coordinación.

Los servicios de información, bajo revisión

Durante su intervención, Sánchez ha repasado las diferentes alertas conocidas en los días anteriores a la crisis. Entre ellas ha citado informes del CNI que recogían un aumento de los cruces por el espigón de Ceuta y recomendaban «extremar la precaución», así como una convocatoria difundida a través de redes sociales.

En una comunicación del 29 de julio aparecía además la cifra de 180.000 personas, aunque el presidente ha precisado que no se trataba de una previsión sobre el número de migrantes que podían intentar entrar en Ceuta, sino del número de miembros de un grupo de Facebook en el que circulaba la convocatoria.

También ha hecho referencia a una nota del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) que atribuía una probabilidad alta a que aumentaran las entradas a nado, aunque estimaba que su impacto sería bajo o medio.

El presidente ha insistido, por tanto, en que ninguno de los avisos anticipó una entrada de la magnitud finalmente registrada, aunque ha admitido la necesidad de reforzar la capacidad del Estado frente a nuevas amenazas y mejorar los sistemas de detección y coordinación.