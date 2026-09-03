‘Raors’: poquísimos y carísimos (98 euros/kg) en los mercados de Ibiza

El colmo de una pescadera es ser alérgica al pescado. Es justo lo que le ocurre a Paula Martín, la propietaria de Mar&Fish, el único puesto del Mercat Nou donde este jueves se vendían raors, el popular e instagramer pescado que estos días acapara los post en redes sociales de los pescadores aficionados pitiusos. Por eso, cuando le preguntas por el sabor del raor o de otro pescado, pone cara de ‘y a mí que me cuentas’, si bien explica con pelos y señales cómo cocinarlo, lo cual tampoco es muy complicado: no hace falta quitarle las escamas y se fríe, con el aceite muyyyyy caliente, subraya.

En su puesto, ha colocado el puñado de raors en una esquina del mostrador, pero en primera línea. Casi se cuentan con los dedos de las manos y los pies: son una veintena, chiquitillos, anaranjados. Se nota claramente su dimorfismo sexual en la coloración, tal como se explica en la Enciclopèdia d’Eivissa i Formentera: las hembras son de un tono rosado y los machos de un color más variable que puede oscilar de los tonos verdosos a los rosados azulados, con bandas verticales azules, comunes a los dos sexos. La hembra también presenta como elemento diferenciador dos manchas blancas nacaradas al abdomen. No se ven sus «visibles y robustos» primer par de dientes porque tienen las bocas cerradas.

Al Mercat Nou, de momento, han llegado pocos kilos: «En una semana será otra cosa»

Llama la atención que haya tan pocos en todo el mercado. A Martín le han llegado sólo cuatro kilos a través del propietario de la barca con la que suele trabajar, que «es de Barcelona pero faena por estas costas». A mediodía sólo había vendido un kilo y medio: «El problema es el precio», apunta. Y tanto: están a 85 euros el kilo. «Y los he visto hasta a 96 euros el kilo», recuerda de otros años. Sobre el mostrador, pues, reposan en el hielo machacado 212 anaranjados euros. Es tan caro que ni siquiera figura una etiqueta de su precio (al menos en ese momento), posiblemente para no espantar a los clientes. El miércoles, el día después al inicio de su pesca legal, ni se los ofrecieron: «Se los llevan a los restaurantes», cree.

Los de Almería, ni comparación

No son los primeros raors que vende este año. El mismo pescador que la acaba de abastecer se los trajo de Almería y de Barcelona durante el verano, pero de un tamaño mucho más grande. Le cuento que una clienta de otra pescadería próxima asegura que los de la costa peninsular son menos sabrosos y le pregunto qué opina: «Ni idea, ¡que soy alérgica al pescado!», me recuerda, pero confiesa lo que le repiten algunos de sus clientes: que la morralla de roca, bien frita, «es mejor» que el raor.

Pocos minutos antes de que el fotógrafo de es Diari llegara a ese puesto para fotografiar los 2,5 kilos de raors restantes, Martín los ha vendido. Pero el informador gráfico se entera de que en la Pescadería Valentín guardan unos de un pedido que aún no ha sido recogidos. Los reservados (metidos en un tupper) son aún más caros que los de Mar&Fisch: ¡los ha vendido a 98 euros el kilo!

Más caro que la gamba, el rodaballo y el lenguado

¿Y 98 euros es caro? Bastante, si se tiene en cuenta el precio de otros frutos del mar: la lubina está en el Mercat Nou a 16,9 euros el kilo, como la dorada. Hasta la gamba langostera (29,9 euros) y la gamba listada (69 euros) son más baratas. Incluso el caro rodaballo sale, en comparación, económico: 38,9 euros. Supera hasta a la pata de pulpo, que está por las nubes desde hace un año (48,9 euros), y al lenguado (52,9 euros).

¿98 euros es caro? Bastante, si se tiene en cuenta el precio de la lubina, a 16,9 euros el kilo

Juan Marí Rivares, propietario de otra pescadería del Mercat Nou, parece coincidir en ese aspecto, y lo vincula al precio: viene a decir que está sobrevalorado, que no tiene claro que su precio esté en consonancia con su calidad. Pero la clienta que asegura que el raor ibicenco es infinitamente más sabroso que el del litoral levantino, se deshace en elogios al hablar del Xyrichthys novacula pitiuso, su nombre científico: «En Almería lo venden a entre 15 y 20 euros el kilo, pero no tiene nada que ver con el de aquí». Asegura que del local, se come «hasta las espinas».

Marí, por cierto, afirma que es normal que haya ahora tan pocos a la venta en el mercado: «En una semana -calcula- será otra cosa». Los pescadores esperan a que pase el boom de su pesca por parte de aficionados que luego los reparten entre sus amigos y familia (o los comen con ellos). A Gema Chorat, de Pescados Chorat, tampoco se los han ofrecido aún, si bien otros años, como el pasado, los llegó a vender a unos 80 euros el kilo. Tampoco a María Escandell, de Pescados Vicent. A su juicio, es difícil que un pescador dedique parte de su tiempo a este pescado, que sólo puede atraparse con caña, uno a uno, al volantí y usando como cebo sepia, calamar, gambas, gusanos y «hasta corazón de cordero», según la Enciclopèdia. Y son tan pequeños que a algunos no les merece la pena el esfuerzo. No es como pescar con trasmallo (arte de pesca formado por tres redes). No sale rentable, asegura un experto en alimentación y productos ibicencos, que cada captura pese entre 70 y 100 gramos. Mucho tiempo y esfuerzo para tan poca cosa.

Para un aficionado, sin embargo, su pesca es divertida, pues no paran de picar, detalla, y porque suele tirar la caña junto a amigos o familiares: «Es todo un ritual, pero tras el boom, pasan los días y se olvidan», resume. El pescador profesional, sin embargo, va a lo que va: a sacar un rendimiento. Eso sí, indica, los pocos que se dedican a capturar esta especie al acabar su veda, suelen venderlos directamente a restaurantes que previamente se los han encargado y que pagan bien un producto que ha llegado a cotizarse a 100 euros el kilo. De momento ya está en 98 euros.