El PSOE denuncia ante el Govern la autorización de las fiestas egipcia y del eclipse en Sant Antoni

El PSOE ha presentado dos denuncias ante el Govern balear para que investigue la actuación del Ayuntamiento de Sant Antoni en la tramitación y autorización de dos fiestas privadas celebradas el pasado mes de agosto: la fiesta de temática egipcia organizada el día 13 en sa Pedrera de Can Coix y el Feels Like Festival, que tuvo lugar un día antes en la playa de s’Arenal con el eclipse de sol como telón de fondo.

Los diputados ibicencos del Grupo Socialista en el Parlament han registrado las denuncias ante la conselleria de la Mar y del Ciclo del Agua con el objetivo de que se revisen ambos expedientes y se determine si las actuaciones municipales y los controles realizados se ajustaron a la normativa.

La primera denuncia se dirige a la dirección general de Recursos Hídricos y se centra en la fiesta privada de temática egipcia de Can Coix, en cuyo montaje se instaló un lago ornamental. El director general de este deparamento, Joan Calafat, ya anunció a Diario de Ibiza a finales de agosto que estaban recabando información para tratar de averiguar de dónde salió el agua utilizada para llenar el lago artificial instalado durante la polémica fiesta privada.

Mediante camiones cisterna

Según sostiene el PSOE a partir de la documentación incorporada a la denuncia, para llenar esta instalación se utilizaron aproximadamente 170 toneladas de agua, equivalentes a unos 170.000 litros, que habrían sido trasladados hasta el recinto mediante camiones cisterna.

Los socialistas destacan que el lago no fue una incorporación improvisada durante los trabajos de montaje, sino que ya figuraba en la memoria técnica que los promotores presentaron ante el Ayuntamiento de Sant Antoni el 28 de julio. En los planos, explican, aparecía en diferentes ocasiones una superficie identificada como «water», además de distintas referencias técnicas a esta instalación.

La denuncia reclama al Govern que investigue la procedencia y naturaleza del agua, determine su volumen exacto y establezca qué régimen jurídico era aplicable a su suministro y utilización. Según la información de la que dispone el PSOE, el agua utilizada habría sido potable y transportada mediante camiones cisterna.

Los diputados socialistas también piden determinar si destinar unos 170.000 litros de agua a una instalación ornamental y temporal era compatible con la situación de prealerta por sequía que atravesaba Ibiza y con las medidas de gestión, ahorro y limitación del consumo vigentes en ese momento.

Entre las cuestiones que el PSOE quiere aclarar figura igualmente qué ocurrió con toda esa agua una vez terminada la fiesta y desmontado el recinto: si se reutilizó, se evacuó, se vertió o se infiltró en el terreno y si alguna de esas operaciones estaba sometida a autorización o control por parte de Recursos Hídricos.

La autorización del festival del eclipse

La segunda denuncia se ha presentado ante la dirección general de Costas y Litoral y afecta al Feels Like Festival celebrado el 12 de agosto en la playa de s’Arenal. En este caso, el PSOE pide comprobar si tanto el evento como los trabajos de montaje y desmontaje contaron con la correspondiente autorización para ocupar el dominio público marítimo terrestre durante todo el periodo necesario. La ocupación solicitada, según los socialistas, abarcaba del 10 al 13 de agosto.

La denuncia pone el foco en la cronología de la tramitación. Según el expediente citado por el PSOE, el proyecto inicial fue modificado el 29 de julio y, un día después, Costas solicitó un nuevo informe al Ayuntamiento. El Consistorio remitió el 31 de julio un segundo informe favorable a la compatibilidad del evento con la normativa, aunque condicionado, entre otras cuestiones, a obtener la autorización para ocupar el dominio público marítimo terrestre.

Sin embargo, los socialistas aseguran que en la documentación municipal no constaba todavía esa autorización de Costas el propio 12 de agosto. Ese mismo día, a las 15.55 horas, el Ayuntamiento concedió la autorización municipal definitiva para la actividad no permanente mayor, cuyo inicio estaba previsto para las 17 horas.

El PSOE reclama por ello que se determine cuándo fue efectiva la autorización de Costas y si estaba vigente no solo en el momento de comenzar el festival, sino también durante los días anteriores en los que se desarrolló el montaje de las instalaciones sobre la playa.

La superficie autorizada en s'Arenal

También reclama conocer qué superficie fue finalmente autorizada, qué instalaciones estaban incluidas en el proyecto aprobado y si las estructuras ejecutadas se correspondían con las recogidas en el permiso. Asimismo, pide revisar las tasas, cánones o contraprestaciones abonadas por la ocupación del dominio público teniendo en cuenta el carácter privado, comercial y lucrativo del acontecimiento.

La denuncia solicita además comprobar si la tramitación tuvo en cuenta las circunstancias excepcionales de seguridad y movilidad derivadas del eclipse solar total del 12 de agosto y de la activación del protocolo ECLIPBAL en nivel 2, así como la disponibilidad efectiva de los agentes de Policía Local contemplados en el Plan de Autoprotección del festival.

Con ambas denuncias, el Grupo Socialista pretende que el Govern revise la documentación administrativa y determine si las actuaciones del Ayuntamiento de Sant Antoni se ajustaron al marco legal. En caso de que la investigación detecte incumplimientos, reclama que se adopten las medidas administrativas que correspondan.