El PSOE exige retirar de los autobuses de Ibiza carteles de “odio” contra Pedro Sánchez

El PSOE ha exigido a Vicent Marí que ordene la retirada inmediata de unos carteles que califica de "odio" contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, colocados en autobuses del sistema de transporte público de Ibiza. Uno de ellos, con el mensaje "Se busca por traición", ha aparecido en un autobús de la línea de Santa Eulària del servicio de Transporte Público del Consell de Ibiza, según señala la formación, que considera "especialmente grave" que un mensaje de estas características sea visible en un vehículo que forma parte de un servicio público gestionado por el Consell de Ibiza.

El PSOE reclama a Marí que dé instrucciones inmediatas para retirar estos carteles y que revise la Estación Cetis, que la jornada anterior había acogido una de las concentraciones del PP contra el Gobierno de España, así como el resto de instalaciones y vehículos del sistema de transporte público para comprobar que no haya más elementos de este tipo.

uno de los carteles "de odio" contra el presidente Pedro Sánchez en un autobús de Ibiza. / PSOE

La formación sostiene que el transporte público "es un servicio de todos los ibicencos y no puede convertirse en un espacio para difundir mensajes de odio" y reclama que el Consell actúe inmediatamente, retire estos carteles y aclare cómo se ha permitido esta situación, cuando, según señala el PSOE, los vehículos deberían ser revisados antes de cada servicio.

Por otra parte, el PSOE lamenta que las concentraciones convocadas por el Partido Popular ante los ayuntamientos de la isla y en toda España "no fueron concentraciones en solidaridad con Ceuta, sino en contra del Gobierno de España".

Según sostiene el partido, "el apoyo a Ceuta no consiste en utilizar una situación compleja para atacar al Gobierno del Estado, sino en estar al lado de la ciudad cuando necesita apoyo y recursos".

El PSOE asegura que el Gobierno de España "ha respondido con hechos", con un plan de choque que moviliza 309 millones de euros en cuatro meses, además de los 430 millones destinados durante los últimos años al refuerzo de los servicios públicos y a las infraestructuras de Ceuta.

Concentración en Ibiza en solidaridad con Ceuta. / Vicent Marí

La formación rechaza además "cualquier concentración que acabe convirtiéndose en un espacio de insultos, crispación o amenazas de extrema derecha", con expresiones como "hay que cazar a los inmigrantes uno por uno", así como ataques a los medios de comunicación, que, según lamenta, se han visto y escuchado en algunos puntos de España. El PSOE equipara estas situaciones con los carteles que califica de "odio" contra Pedro Sánchez aparecidos en Ibiza.

"Ante una situación que exige responsabilidad institucional, lo que necesita Ceuta son soluciones, coordinación y recursos, y no más confrontación y odio, como pretende el PP", afirma el PSOE.

La formación considera además que existe una contradicción que el Partido Popular debería explicar, ya que, según sostiene, cuando se pide a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que colaboren en la acogida de menores migrantes, "la respuesta es negarse". "Estar con Ceuta no es ponerse detrás de una pancarta; es estar allí cuando necesita ayuda", concluye el PSOE.