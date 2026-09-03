Política
El PSOE exige retirar de los autobuses de Ibiza carteles de “odio” contra Pedro Sánchez
La formación reclama a Vicent Marí que revise los vehículos del transporte público y la Estación Cetis tras localizar un cartel con el mensaje "Se busca por traición"
El PSOE ha exigido a Vicent Marí que ordene la retirada inmediata de unos carteles que califica de "odio" contra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, colocados en autobuses del sistema de transporte público de Ibiza. Uno de ellos, con el mensaje "Se busca por traición", ha aparecido en un autobús de la línea de Santa Eulària del servicio de Transporte Público del Consell de Ibiza, según señala la formación, que considera "especialmente grave" que un mensaje de estas características sea visible en un vehículo que forma parte de un servicio público gestionado por el Consell de Ibiza.
El PSOE reclama a Marí que dé instrucciones inmediatas para retirar estos carteles y que revise la Estación Cetis, que la jornada anterior había acogido una de las concentraciones del PP contra el Gobierno de España, así como el resto de instalaciones y vehículos del sistema de transporte público para comprobar que no haya más elementos de este tipo.
La formación sostiene que el transporte público "es un servicio de todos los ibicencos y no puede convertirse en un espacio para difundir mensajes de odio" y reclama que el Consell actúe inmediatamente, retire estos carteles y aclare cómo se ha permitido esta situación, cuando, según señala el PSOE, los vehículos deberían ser revisados antes de cada servicio.
Por otra parte, el PSOE lamenta que las concentraciones convocadas por el Partido Popular ante los ayuntamientos de la isla y en toda España "no fueron concentraciones en solidaridad con Ceuta, sino en contra del Gobierno de España".
Según sostiene el partido, "el apoyo a Ceuta no consiste en utilizar una situación compleja para atacar al Gobierno del Estado, sino en estar al lado de la ciudad cuando necesita apoyo y recursos".
El PSOE asegura que el Gobierno de España "ha respondido con hechos", con un plan de choque que moviliza 309 millones de euros en cuatro meses, además de los 430 millones destinados durante los últimos años al refuerzo de los servicios públicos y a las infraestructuras de Ceuta.
La formación rechaza además "cualquier concentración que acabe convirtiéndose en un espacio de insultos, crispación o amenazas de extrema derecha", con expresiones como "hay que cazar a los inmigrantes uno por uno", así como ataques a los medios de comunicación, que, según lamenta, se han visto y escuchado en algunos puntos de España. El PSOE equipara estas situaciones con los carteles que califica de "odio" contra Pedro Sánchez aparecidos en Ibiza.
"Ante una situación que exige responsabilidad institucional, lo que necesita Ceuta son soluciones, coordinación y recursos, y no más confrontación y odio, como pretende el PP", afirma el PSOE.
La formación considera además que existe una contradicción que el Partido Popular debería explicar, ya que, según sostiene, cuando se pide a las comunidades autónomas gobernadas por el PP que colaboren en la acogida de menores migrantes, "la respuesta es negarse". "Estar con Ceuta no es ponerse detrás de una pancarta; es estar allí cuando necesita ayuda", concluye el PSOE.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una mujer, a punto de caer desde un cuarto piso en Ibiza
- Roban joyas valoradas en hasta 18.000 euros en una joyería de Ibiza
- Así ha sido la emotiva despedida de Antonio Buendía, cabo mayor de la Guardia Civil de Ibiza
- “No nos sirve de nada tener vuelos a Nueva York si en invierno solo tenemos cuatro directos a la Península”, Mar Ocaña, sobre los vuelos directos con Ibiza
- Llama la atención: Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento
- Cazado a 182 km/h en una carretera de Ibiza limitada a 80: era un vehículo de servicio público
- Un coche queda destrozado tras chocar contra un camión de basura en la carretera de Sant Josep
- Herida grave una mujer de 28 años en el accidente entre un coche y un camión de basura en Ibiza