Antonio Medina, sobre el problema de la vivienda en Ibiza: "Por mucho que se construya, no bajarán los precios en esta isla de piratas"

Siete viviendas municipales de alquiler asequible en sa Penya y un centenar de solicitudes. La noticia sirvió para abrir una pregunta sobre el tema que más preocupa en Ibiza desde hace un tiempo: la vivienda. ¿Se deben construir más viviendas de alquiler asequible? ¿Y dónde?

Diario de Ibiza lanzó la cuestión en Facebook y las respuestas de los lectores dibujan el mapa habitual del problema: urgencia, hartazgo, miedo a más cemento, críticas al alquiler turístico, peticiones de vivienda pública, llamadas a rehabilitar lo que ya existe y una sensación compartida de que la isla ha llegado tarde a una crisis que afecta a trabajadores, jóvenes, familias y residentes de toda la vida.

Para muchos, la respuesta es un sí rotundo a construir más viviendas de alquiler asequible. Maria Belén Vázquez Bravo lo resume así: "En todas las zonas y pueblos para tener todos las mismas oportunidades. Así que manos a la obra". Yoseline Hilda Guerrero Jiménez tampoco ve demasiado debate: "Pregunta tonta ...obvio que sí. En todas partes que se pueda construir". Dolores Sixto va en la misma línea: "La pregunta está de más, es obvio que se debe construir".

Rafael Furné habla directamente de emergencia: "¡En todas las zonas! ¡Ibiza está sufriendo una urgencia habitacional brutal, estas viviendas deberían construirse con carácter de urgencia!". Fina Díaz Nieto también pide rapidez: "¡Donde sea, lo importante es construirlas ya!". Marta Raffo insiste en esa urgencia: "Es absolutamente y urgente construir más viviendas de este tipo en toda la isla".

"A un precio que podamos pagar"

El debate, sin embargo, no gira solo en torno a construir o no construir. Para muchos lectores, la clave está en el precio. Manolo Lolo Moreno Guirado lo plantea así: "¿Hay alguien que no quiera? Otra cosa sería a qué precios. Deberían hacerse a un precio razonable para el sueldo que tenemos actualmente, ¿no?". Dolores Carrasco Hernández también reclama alquileres asumibles: "Pues sí y con un precio que podamos pagar la gente trabajadora y no los abusos que hay ahora". Lo mismo opina Noelia Moran, mientras Yuli Meli reclama "viviendas más asequible y no esos disparates de precios y por supuesto alquileres en mejores condiciones". Claudia Milena Serna también centra el problema en los alquileres: "Los precios son esenciales, si no a los que trabajamos y vivimos todos los años aquí nos sacarán con precios de alquiler absurdos".

Entrega de las llaves de las viviendas de alquiler asequible de sa Penya en Ibiza / J.A. Riera

Fina Calbet introduce una de las ideas que más se repite en el debate: "Creo que el problema no es la falta de vivienda, son los precios". Antonio Medina Pérez, por su parte, se muestra escéptico sobre el efecto de construir más: "Por mucho que se construya, no bajarán los precios en esta isla de piratas donde todo vale y no hay control. Aquí hasta el más tonto hace negocio de cualquier cosa".

Toda la isla, Cala de Bou, Sant Josep o sa Coma

Cuando la pregunta baja al mapa, las respuestas se dispersan. Hay quien apuesta por repartir las promociones en todo el territorio. Sandra Serlut responde "En toda la isla..", Damián Cardona Zarcos propone "por todos sitios" y José Torres Serra sostiene: "Sí claro, y en toda la isla hacen falta".

Otros señalan zonas concretas. Karima Rubio cree que "estaría bien en el barrio de Casas Baratas o la zona del norte". Susana Maura Gamero propone primero "en sa Coma" y después amplía: "En Sant Josep, en pueblos de cerca muy pequeños como Santa Agnès pero construción ibicenca respetando la arquitectura ibicenca". Vicente Calbet Cuevas apunta a "Sant Agustí", mientras Cristina Ribeiro Dos Reis menciona "Cala de Bou".

Joss Ibiza pone el foco en Sant Josep: "Con siete pisos en sa Penya desde luego que no lo van a solucionar. ¡En Sant Josep no hay ni una sola VPO! ¿Cómo puede ser uno de los municipios mas ricos de Ibiza?". Lautaro Chichi, en cambio, lanza una idea urbanística con cambio de hábitos incluido: "Menos parking y más vivienda, tocará usar autobús y bicicletas".

"No falten cases, sobra gent"

Frente al sí a construir, aparece con fuerza el otro gran temor: que la solución a la falta de vivienda acabe siendo más presión sobre una isla ya saturada. Esperança Mercadal lo expresa en catalán con contundencia: "Fer més vivendes significarà mès gent! Aixi no se podrà decrèixer mai! No falten vivendes, sobra gent i molta!".

Neus Torres Roig defiende decrecer y rehabilitar antes que seguir levantando edificios: "El que s'ha de fer és decréixer i rehabilitar el que ja està construït. Per molt que es construeixi, si seguim aixi, d'aquí cinc anys seran insuficients. Fins quan? Els recursos de l'illa són limitats”. Marilina Serra Cardona también alerta de los límites de la isla: "Hay que decrecer, no seguir construyendo. Al paso que vamos nunca habrá suficientes viviendas, la isla tiene unos límites, ¿se ha dado cuenta alguien de que los estamos sobrepasando?". Y añade que hay edificios a medio hacer o abandonados que deberían recuperarse, especialmente en Sant Antoni, antes de seguir ocupando suelo.

Marga Roig plantea una vía parecida: "Yo creo que sería mejor rehabilitar las viviendas que quedan absoletas. Que hay muchas, en lugar de seguir poniendo cemento". También propone permitir dividir pisos grandes en apartamentos más pequeños, porque "mucha gente vive sola o en pareja" y no siempre necesita una vivienda grande. Su conclusión es clara: "El principal problema no es que falten viviendas, el problema de Ibiza es que ha venido demasiada gente".

Rehabilitar, regular y sacar pisos vacíos

Una parte importante de los lectores no rechaza la necesidad de vivienda asequible, pero pide actuar antes sobre el parque ya construido. Jesús Manuel lo resume así: "Lo que hay que hacer es regularizar el parque de vivienda que ya existe en la isla. Topar precios, forzar a sacar pisos vacíos al mercado, arreglar edificios abandonados y limitar el alquiler vacacional". Andreas Gagliardi pone un ejemplo concreto: "O se podrían arreglar todos los edificios abandonados, solo en Cala de Bou hay unos cuantos". Bárbara Gordaliza Portas también rechaza construir más: "¡Construir más no! Lo que tienen que hacer es regular el mercado del alquiler, y que no se pueda especular con la vivienda".

Un agente de la Policía Local durante una inspección de intrusismo en vivienda turística / Ayuntamiento de Ibiza

Pilar Hernández Ribera apunta directamente a la especulación: “Hi ha que donar nou ús a aquells habitatges que només s' utilitzen per especular. O s'acribilla a impostos als fons voltors i grans propietaris o aquesta illa serà una mole de ciment i sense habitatge asequible”. Oti Lia Boned pide prohibir antes los pisos turísticos, actuar sobre casas abandonadas y poner "un tope al alquiler de larga estancia".

Loreto Mayol lo sintetiza en una receta de choque: "Primero pisos turísticos fuera , los turistas a los hoteles. Sólo con estas medidas cambiaríamos un 500%". Lola Castilla Oliva deja una de las frases más representativas del debate: "Lo que hay son demasiados pisos vacios y otros ocupados por turistas". Según explica, hay residentes de hace muchos años buscando piso mientras abundan los alquileres turísticos: "Alquires turísticos es lo que sobra para eso están los hoteles, ese es uno de los problemas del porque no hay viviendas". Su diagnóstico termina con aviso: "Esto va a reventar sí o sí".

Vivienda pública, pero con dudas

También hay lectores que apoyan la vivienda protegida, aunque cuestionan cómo se adjudica o qué modelo se está impulsando. Jairo Molinet defiende: "Lo que se debe de hacer es construir vivienda de protección oficial en regimen de alquiler y a los 15 años revisión para que el inquilino pueda pagar lo que se debe y tenerla en propiedad".

Anderson Bedoya incluso propone una planificación ambiciosa: "30.000 viviendas adicionales: 20.000 viviendas de alquiler residencial permanente, 5.000 viviendas para trabajadores de temporada, con contratos vinculados al empleo, 3.000 viviendas protegidas para familias y jóvenes, 2.000 alojamientos específicos para trabajadores turísticos". Y añade que una parte importante de las viviendas públicas debería tener un "alquiler máximo de 400–600 euros".

Algunas respuestas van más allá de la vivienda y hablan de modelo de isla. Toni March Riera Rosello considera que "Ibiza hace varias décadas que dejó ser sostenible", y advierte: "No tiene recursos ni capacidad para tanta población en verano e invierno". Luis Bonelli es igual de tajante: "Lo que sobra son turistas y servidumbre. Esta isla masificada lo pierde todo".

Blanca Caballero Cabezuela tira de imagen gráfica: "Cualquier día la roca se dará la vuelta de tanto que tiene encima". Jordi Reixach advierte: "No hay sitio suficiente para todo el mund". Y Gise Alarcón pide prudencia: "No se puede [construir] en cualquier lado y hay que ver si la isla lo soporta...".