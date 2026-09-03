Pacma pide a Sant Josep que actúe para poner a salvo a varios perros abandonados

El Partido Animalista Pacma ha pedido al Ayuntamiento de Sant Josep que intervenga de forma urgente para localizar y poner a salvo a varios perros presuntamente abandonados en el municipio. El coordinador insular de Pacma en Ibiza, Olivier Hassler, ha solicitado públicamente este jueves al Consistorio que active los medios necesarios para rescatar a estos animales, que, según la formación, permanecen expuestos al peligro de las carreteras.

Pacma asegura que particulares y colectivos de protección animal llevan tiempo intentando rescatar a los perros y han alertado de que varios podrían haber sido atropellados.

Hassler recuerda que el Ayuntamiento es la Administración responsable de la recogida y protección de los animales abandonados o extraviados dentro del término municipal. Por ello, reclama una respuesta "activa y rápida" para localizar a los perros, capturarlos de forma segura y proporcionarles la atención veterinaria y la rehabilitación que puedan necesitar antes de ser puestos en adopción.

Responsabilidades por abandono

El coordinador insular de Pacma también pide que se compruebe si los animales están identificados mediante microchip, que se investigue su procedencia y que se depuren posibles responsabilidades por abandono.

La formación animalista sostiene que la protección de estos perros no puede depender exclusivamente de la iniciativa de particulares y entidades. "El Ayuntamiento debe ejercer sus competencias, coordinar a la Policía Local, a los servicios veterinarios y al servicio de recogida para evitar que estos animales acaben muriendo u ocasionen accidentes a los vehículos con los que se crucen", apunta Hassler.

Pacma insiste en que el Consistorio es el responsable último de garantizar la protección de los animales dentro del término municipal y reclama una intervención coordinada para evitar nuevos riesgos tanto para los perros como para la seguridad vial.