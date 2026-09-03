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Un momento de pausa en la manifestación por Ceuta en Ibiza

Un momento de pausa en la manifestación | VICENT MARÍ

Un momento de pausa en la manifestación | VICENT MARÍ

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Varios centenares de personas se desplazaron al Cetis durante la tarde de ayer para protestar por la tensa situación que vive la Ciudad Autónoma de Ceuta debido a una entrada masiva de personas migrantes. La imagen se centra en dos mujeres con los brazos cruzados durante un alto en el evento.

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