Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera

El primer fin de semana de septiembre llega a Ibiza con olor a tomate, jazz al aire libre y fiestas de pueblo. La gran cita será el sábado en Sant Antoni, donde cartagineses y romanos volverán a declararse la guerra más roja, divertida y pringosa del calendario: la gran batalla de tomates de las fiestas de Sant Bartomeu. Antes habrá desfile de tropas, intento de tratado de paz y ambiente de campamento festivo; después, torrada de hermandad, concierto y música para terminar la noche sin armadura, pero con ganas de fiesta.

La programación arranca ya el viernes con una versión infantil de la contienda: batalla de agua, fiesta de la espuma, merienda para las nuevas tropas y apertura del campamento de la XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos. Sant Antoni completará el fin de semana con cortometrajes de la Mostra Ixtar Curts, música en Eddie’s Diner, reguetón, DJ y propuestas familiares como Bicikids, Splash Sunset y feria de atracciones con precios especiales para niños.

La música también tendrá mucho peso. El Eivissa Jazz se instala en el Baluard de Santa Llúcia con tres noches de conciertos: L.A.B. Trio, The Illusions y Nathan Haines el jueves; Antoni Marí Sextet, Abe Rábade y Eivissa Jazz Experience el viernes; y Tonina Saputo y Michael Pipoquinha Quartet el sábado. Además, el Recinto Ferial acogerá el Estiu Jove con Ressonadors y La Movida Ibiza, mientras que el Caló de s’Oli recibirá a Sau con un concierto homenaje a Carles Sabater.

Sant Agustí pondrá el punto más refrescante con gazpacho y sorbete de sandía de Marga Orell y la Festa de sa Xíndria en Can Berri, mientras Sant Mateu sumará barca por el norte, pintura, ballada pagesa, juegos tradicionales y actividades infantiles. También habrá cine clásico, autocine, danza en sa Caleta, talleres para niños, ball pagès, mercado agrícola en Juntos Farm y juegos por la igualdad en Talamanca.

Un fin de semana para elegir entre música, tradición, playa, cine y fiestas. Pero, si hay que escoger una imagen, será la de Sant Antoni cubierto de tomate: cartagineses, romanos y vecinos entregados a una batalla en la que nadie gana, pero todo el mundo acaba sonriendo.

Audrey Hepburn, en la carátula de 'Desayuno con diamantes'. / DI

JUEVES 3 DE SEPTIEMBRE

Música

‘ Eivissa Jazz ’: L.A.B. Trio, The Illusions y Nathan Haines. 21 horas. Entrada 15 euros. Baluard de Santa Llúcia.

L.A.B. Trio, The Illusions y Nathan Haines. 21 horas. Entrada 15 euros. Baluard de Santa Llúcia. Iker Peñafiel, Álex Karlem y Marc Ribas: Trío de piano, batería y clarinete con un repertorio de jazz tradicional de las décadas de 1920 y 1930, swing primitivo, dixieland, estándares y boleros clásicos. 20 horas. Ebusus Sociedad Cultural, Eivissa.

Trío de piano, batería y clarinete con un repertorio de jazz tradicional de las décadas de 1920 y 1930, swing primitivo, dixieland, estándares y boleros clásicos. 20 horas. Ebusus Sociedad Cultural, Eivissa. ‘World Music’. Concierto de músicas del mundo. 22.30 horas. Es Pujols. Formentera.

Cine

'Breakfast at Tiffany's'. Película clásica protagonizada por Audrey Hepburn. Ciclo ‘Movie Nights’. 21 horas. Los Felices Ibiza.

Marga Orell, en un ‘show cooking’ de gazpacho de sandía. / Vicent Marí

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

18 horas: Batalla infantil de agua y fiesta de la espuma, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’.

Batalla infantil de agua y fiesta de la espuma, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’. 20 horas: Merienda para las nuevas tropas infantiles, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’.

Merienda para las nuevas tropas infantiles, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’. 20 horas: Muestra de Cortometrajes ‘Ixtar Curts’, con cortometrajes baleares. Plaza de detrás de la Iglesia.

Muestra de Cortometrajes ‘Ixtar Curts’, con cortometrajes baleares. Plaza de detrás de la Iglesia. 20 horas: ‘Natural Born Rockers’, con Betterman DJ. Eddie’s Diner.

‘Natural Born Rockers’, con Betterman DJ. Eddie’s Diner. 20.30 horas: Ballada de verano con el Grup Folklòric Brisa de Portmany. Bulevar de Vara de Rey.

Ballada de verano con el Grup Folklòric Brisa de Portmany. Bulevar de Vara de Rey. 21 horas: Inauguración del campamento festivo con música de DJ locales, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’.

Inauguración del campamento festivo con música de DJ locales, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’. 21.30 horas: ‘Sant Bartomeu Reggaeton Vibes’, a cargo de Kairos Ibiza Eventos, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’.

‘Sant Bartomeu Reggaeton Vibes’, a cargo de Kairos Ibiza Eventos, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’. 23 horas: Actuación de DJ YOR.D, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’.

Fiestas de Sant Agustí

19.30 horas: Degustación de sorbete y gazpacho de sandía, por Marga Orell. Ofrecido por Això sí, és d’Eivissa. En la plaza.

Degustación de sorbete y gazpacho de sandía, por Marga Orell. Ofrecido por Això sí, és d’Eivissa. En la plaza. 20.30 horas: Festa de sa Xíndria en el jardín del bar Can Berri. Concierto: La Calle, Rock Me DJ Set.

Fiestas de Sant Mateu

16 horas: Volta en barca pel nord d’Eivissa, con salida desde Sant Antoni. El precio para las personas no socias es de 20 euros.

Folclore

‘Ballades d’estiu’: Ball pagès con el Grup de Balls Tradicionals Santa Gertrudis. 21 horas. Santa Gertrudis.

Infantil

Centre d’Interpretació de Sa Capelleta. De 18 a 20 horas: Taller de sargantanes, gres y fenicios; escritura púnica y salvemos la posidonia. A cargo de Sueños de Ibiza. A partir de 3 años.

Música

Eivissa Jazz 2026. Antoni Marí Sextet, Abe Rábade y Eivissa Jazz Experience. 21 horas. Entrada 15 euros. Baluard de Santa Llúcia.

Antoni Marí Sextet, Abe Rábade y Eivissa Jazz Experience. 21 horas. Entrada 15 euros. Baluard de Santa Llúcia. ‘Música en viu’. Conciertos los viernes en Sant Ferran, Formentera. 22 horas.

Cine

Mostra Ixtar Curts. 19.30 horas: Mostra de Curts Balears, dentro de la 27ª edición de la Mostra Ixtar Curts, plaza Nord de la Iglesia de Sant Antoni de Portmany.

Todas las imágenes de la batalla a tomatazos entre romanos y cartagineses / Vicent Marí

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

17 horas: Carrera BTT Festes de Sant Bartomeu, organizada por el Club Ciclista Sant Antoni.

Carrera BTT Festes de Sant Bartomeu, organizada por el Club Ciclista Sant Antoni. 18 horas: Concentración y desfile de los ejércitos, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’.

Concentración y desfile de los ejércitos, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’. De 18 a 20 horas: Juegos gigantes con Jugueroix. Espai Cultural Es Molí d’en Simó.

Juegos gigantes con Jugueroix. Espai Cultural Es Molí d’en Simó. 18.30 horas: Salida de las tropas y desfile, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’.

Salida de las tropas y desfile, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’. 19.30 horas: Encuentro de las tropas en el campo de batalla e intento de tratado de paz, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’.

Encuentro de las tropas en el campo de batalla e intento de tratado de paz, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’. 20 horas: Gran batalla de tomates, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’.

Gran batalla de tomates, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’. 20 horas: Muestra de Cortometrajes ‘Ixtar Curts’, con cortometrajes nacionales e internacionales.

Muestra de Cortometrajes ‘Ixtar Curts’, con cortometrajes nacionales e internacionales. 20 horas: ‘Texas Girls!’, con Dea Tanit y Sandy Valey Band. Eddie’s Diner.

‘Texas Girls!’, con Dea Tanit y Sandy Valey Band. Eddie’s Diner. 21 horas: Torrada de hermandad, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’.

Torrada de hermandad, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’. 21.30 horas: Concierto de Juanjele, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’.

Concierto de Juanjele, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’. 23 horas: DJ YOR.D, dentro de la ‘XXV Fiesta de Cartagineses y Romanos’.

Fiestas de Sant Agustí

10 horas: Salida en kayak, imprescindible inscripción previa en ccesvedra@gmail.com. Precio 10 euros.

Salida en kayak, imprescindible inscripción previa en ccesvedra@gmail.com. Precio 10 euros. Fiestas de Sant MAteu

19 horas: inauguración de la exposición de pintura de Ely Daalmans en el Centre Polivalent, que podrá visitarse hasta el 30 de septiembre.

inauguración de la exposición de pintura de Ely Daalmans en el Centre Polivalent, que podrá visitarse hasta el 30 de septiembre. 19.30 horas: ballada pagesa y juegos tradicionales en Sa Tanca de Mossènyer del Centre Polivalent, con la participación de la colla invitada de Can Bonet y organizada por Sa Colla d’Aubarca.

ballada pagesa y juegos tradicionales en Sa Tanca de Mossènyer del Centre Polivalent, con la participación de la colla invitada de Can Bonet y organizada por Sa Colla d’Aubarca. 21 horas: final de dominó.

Danza

‘Gatzara’: Gypsy Cor. Recreación de una celebración ancestral en torno al pou de Gatzara, con danzas de celebración que fusionan estilos mediterráneos, árabes y gitanos. 21.30 horas. Centre d’Interpretació de Sa Caleta. Reserva previa.

Cine

Mostra Ixtar Curts. 19.30 horas: Sección Oficial de la 27ª edición de la Mostra Ixtar Curts, plaza Nord de la Iglesia de Sant Antoni de Portmany.

19.30 horas: Sección Oficial de la 27ª edición de la Mostra Ixtar Curts, plaza Nord de la Iglesia de Sant Antoni de Portmany. ‘El show de Truman’: Sesión de autocine del programa ‘Mou-te pel nostre municipi aquest estiu!’. Apertura de puertas a las 21 horas. Proyección a las 21.30 horas. Aparcamiento del Hipódromo.

Música

Estiu Jove. Ressonadors y La Movida Ibiza con los dj Petit y Vázquez. En el Recinto Ferial, apertura de puertas a las 19 horas. Gratuito. La Movida (20 horas), Ressonadors (22) y La Movida (00).

Ressonadors y La Movida Ibiza con los dj Petit y Vázquez. En el Recinto Ferial, apertura de puertas a las 19 horas. Gratuito. La Movida (20 horas), Ressonadors (22) y La Movida (00). Eivissa Jazz 2026. Tonina Saputo y Michael Pipoquinha Quartet. 21 horas. Entrada 15 euros. Baluard de Santa Llúcia.

Tonina Saputo y Michael Pipoquinha Quartet. 21 horas. Entrada 15 euros. Baluard de Santa Llúcia. Sau: ‘Un concert de pel·lícula’. La banda catalana repasa algunos de sus himnos en homenaje a Carles Sabater, coincidiendo con la semana de Units pel nostre parlar. Ciclo ‘Sol post a s’Oli Fest’. Escenario exterior del Auditori Caló de s’Oli. Gratuito.

‘Un concert de pel·lícula’. La banda catalana repasa algunos de sus himnos en homenaje a Carles Sabater, coincidiendo con la semana de Units pel nostre parlar. Ciclo ‘Sol post a s’Oli Fest’. Escenario exterior del Auditori Caló de s’Oli. Gratuito. ‘La Cucaracha’. Fiesta latina con orquesta en directo, sesiones de DJ, bailarines y ritmos latinos. Desde las 23.30 horas. Teatro Pereyra, Eivissa.

Fiesta latina con orquesta en directo, sesiones de DJ, bailarines y ritmos latinos. Desde las 23.30 horas. Teatro Pereyra, Eivissa. Paco Fernández Band. Flamenco chill. Desde las 21 horas en Restaurante Villa Mercedes de Sant Antoni.

Flamenco chill. Desde las 21 horas en Restaurante Villa Mercedes de Sant Antoni. ‘Jazz a la plaça’. Jam session de jazz. 22 horas. Sant Francesc, Formentera.

Medio ambiente

‘Sábados en Juntos Farm’: Desayunos y almuerzos, talleres prácticos, actividades infantiles, visitas guiadas, charlas y mercado agrícola con productos locales. Juntos Farm, Santa Gertrudis. De 9 a 16 horas.

Folclore

‘Ball Pagès Es Broll’: Demostración gratuita de baile payés. 21.30 horas. Plaza de España, Santa Eulària.

Infantil

Espai Cultural Molí d’en Simó. De 18 a 20 horas: Talleres infantiles con juegos gigantes.

Bicikids en Ibiza / Toni Escobar

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE

Fiestas de Sant Bartomeu, Sant Antoni

10 horas: ‘Bicikids – Festes de Sant Bartomeu’, organizado por el Club Ciclista Sant Antoni.

‘Bicikids – Festes de Sant Bartomeu’, organizado por el Club Ciclista Sant Antoni. 18 horas: ‘Splash Sunset’. Caló des Moro.

‘Splash Sunset’. Caló des Moro. De 20 a 23 horas: Feria de atracciones, día de los niños, con atracciones a 2 euros.

Fiestas de Sant Mateu

11 horas: f iesta infantil de la espuma en el Centre Polivalent.

iesta infantil de la espuma en el Centre Polivalent. 20.30 horas: conferencia ‘La formació d’un capellà. Antoni Costa Bonet, Don Toni’, a cargo del catedrático Felip Cirer.

conferencia ‘La formació d’un capellà. Antoni Costa Bonet, Don Toni’, a cargo del catedrático Felip Cirer. 21 horas: final de cau.

Infantil

‘Vine a jugar amb igualtat’. Juegos infantiles para potenciar la igualdad en la playa de Talamanca, en la Biblioplatja. De 17 a 20 horas. Actividad gratuita.

Detalle de una de las fotos de Fábregas para 'Formenlàndia' / F. Fábregas

EXPOSICIONES

Ana Jakimov. Exposición de pinturas. Inauguración el 5 de septiembre a las 18 horas. En la cala parroquial de Sant Joan. De lunes a sábado de 10 a 13 horas y domingo de 10 a 14 horas. Hasta el 27 de septiembre.

Transmutació. Obras de diferentes etapas del artista Danchú. En Caló de s'Oli. Jueves, viernes y sábados, de 18.30 a 20.30 horas, y los viernes, sábados y domingos, de 11 a 13.30 horas. Hasta el 20 de septiembre.

Formenlàndia. Fotografías de Francesc Fàbregas. En la sala de exposiciones del Ajuntament Vell de Formentera. De 11 a 14 horas y de 19 a 21 horas. La sala permanecerá cerrada los festivos, los domingos y los lunes por la mañana. Podrá visitarse hasta el 5 de septiembre.

Sal+. Pinturas y esculturas de El. Rol. Inauguración el 27 de agosto a las 19.30 horas. En el Far de ses Coves Blanques. De martes a viernes de 18 a 21 horas, los sábados de 10 a 14 y de 18 a 21 horas. Domingos, lunes y festivos cerrado. Hasta el 19 de septiembre.

‘Als meus ulls. Visió Chendri’. Fotografías de Mohamed Chendri. Inauguración 27 de agosto a las 20 horas. Sa Nostra Sala. De lunes a viernes de 10 a 13.30 y de 17.30 a 20.30 horas. Sábados de 10.30 a 13.30 horas. Hasta el 19 de septiembre.

‘Cavall Bernat, material sensible’. Exposición organizada con motivo de las fiestas de la Cala de Sant Vicenç 2026. Inauguración el 14 de agosto a las 20 horas. Hotel Molins, cala de Sant Vicenç. Hasta el 13 de septiembre.

Jeanette Van Breda. ‘Animales’, pinturas. La Favorita Ibiza. Del 13 de agosto al 9 de septiembre.

‘Es Blau’. Exposición fotográfica colectiva sobre los fondos marinos de Ibiza, con imágenes submarinas captadas por miembros de la asociación Es Blau. Inauguración el 31 de julio de 19.30 a 21 horas. Ocean Drive Ibiza. Entrada gratuita. Hasta el 9 de septiembre.

Landon Metz. Primera exposición individual del artista en España. Inauguración el 8 de agosto de 2026, de 19 a 21 horas. Parra & Romero Ibiza, Passeig de Santa Gertrudis, 9, Santa Gertrudis de Fruitera.Hasta el 26 de septiembre.

Catalina Marí Tur. ‘Coses de fang’. Cerámica de reciente creación. Can Jordi Blues Station. Hasta el 21 de septiembre.

Kevin Sharkey. ‘Follow your soul, it knows the way’. Pinturas. Pure Inmobiliaria, Jesús. Hasta final de temporada.

Carlos Jacanamijoy. ‘Naturaleza interior’. Pintura. Fundación La Nave Salinas, de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Entrada gratuita. Hasta el 30 de octubre.

Chico Bialas. Fotografías de moda de los años 80/90. Abierto domingos de 11 a 14 horas o cita previa en el 971191923. Espacio Micus, Jesús. Hasta el mes de octubre.

‘Olas de Verano’. Exposición colectiva con obras de Beatrice Poggio, Chloe Natalia, Elizabeth Rose Langford, Eliana Perinat, Fell in love with the sky, Francesca Roxanne McHugh, Kevin Allison, Lee Needham, Liz Kueneke, Lulu Fabianne, Phrank, Picky Paino, Raul Hood, Roseline de Thélin, Sarah G Tur, Simona Marziani, Sofia Gomez Fonzo, Valentina Bouza y Virgi222. Pintura, fotografía, ilustración y otros lenguajes contemporáneos realizados en Ibiza. Inauguración: 11 de julio, de 19 a 22 horas. Olas Gallery, Santa Eulalia. De martes a sábado, de 12 a 19 horas. Hasta el 13 de septiembre.

Hans Grass. ‘I en la mar, els somnis’. Pintura. Museu Puget. Del 3 de julio al 31 de diciembre.

Aphon Hengcharoen. ‘Origen’. Pinturas. Sala Baleària, avenida Santa Eulària des Riu, 17, Eivissa. Abierta de lunes a domingo de 10 a 20 horas. Hasta el 20 de septiembre.

‘Homenaje a Guillermo Fornes’. Exposición homenaje a Guillermo Fornes con obras de distintas etapas del artista. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.

‘Juramentos a lo Desconocido’. Exposición con obras de la colección privada de Paul Graves, con veinte obras originales de Louise Janin y fotografías inéditas de ‘The World Question Center’, de James Lee Byars. KSAR Living, Sant Llorenç de Balàfia, carretera de Sant Joan, kilómetro 11,6. Abierta todo el verano.

Harlys Becerra. ‘Gravity’. Pintura, escultura y materiales orgánicos como posidonia, tierra y café. Hotel ME Ibiza, Santa Eulària. Durante toda la temporada.

'Blau blava'. Exposición colectiva de artistas de Balears: Aina Albo Puigserver, Pedro Asensio, Adrián Cardona, Laura de Grinyo, Gilbert Herreyns, Leopoldo Irriguible, Stella Rahola, Bonet Vallribera y Anneliese Witt. Estudi Tur Costa, en Jesús. Visitas cada jueves de 17.30 a 20.30 horas y con cita previa fuera de ese horario llamando al 34 689 591 641. Con motivo de la celebración de la feria CAN en Ibiza horario especial los días 24, 25 y 26 de junio de 17.30 a 20.30 horas. Hasta septiembre.

Stefan Brüggemann. ‘Cel d’Or’. Instalación. Intervención total concebida para la Sala d’Armes del Museu d’Art Contemporani d’Eivissa (MACE), que explora la percepción del espacio, el tiempo, la luz y el lenguaje. Museu d’Art Contemporani d’Eivissa, Sala d’Armes. Hasta el 15 de noviembre de 2026.

‘Donació de Cati Verdera al poble de Formentera’. Espai cultural i educatiu Far de la Mola. Horario de visitas: de martes a domingo, de 10 a 14 horas, y miércoles y domingo de 17 a 21 horas.

‘Conflux’. Exposición colectiva con obras de Carlota Pérez de Castro, Pablo Linsambarth, Patricia Paz y Sol Bailey Barker. Pintura, cerámica, escultura y construcción de atmósferas. Estudio Laterna de Santa Gertrudis, de lunes a viernes de 9 a 19 horas, y fines de semana bajo cita previa. Hasta el 25 de septiembre.

MERCADILLOS

Eivissa:

Hippy Market. Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas.

Punta Arabí. Artesanía, ropa, complementos,música en vivo, food trucks... Todos los miércoles de abril a octubre de 10 a 18 horas. Mercat Ecològic, Local i d'Artesania. Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas.

Artesanía tradicional ibicenca y producto local kilómetro cero. Todos los jueves de 9.30 a 13.30 horas. Edición nocturna el primer viernes de cada mes desde el 1 de mayo, de 18 a 20 horas. Sant Joan: Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas.

Mercadillo de artesanía, ropa, complementos y producto local. Actividades infantiles y música en vivo. Domingos de 10 a 16 horas. Las Dalias : Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 22 horas.

: Artesanía, ropa, complementos y productos de todo el mundo. Sant Carles. Sábados de 10 a 22 horas. Mercat de sa Cooperativa : Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni.

: Producto local kilómetro 0. Todos los viernes de 9 a 14 horas en la Cooperativa agrícola de Sant Antoni. Sant Jordi : Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi.

: Mercadillo de segunda mano. Todos los sábados de 8 a 15 horas en el Hipódromo de Sant Jordi. Forada : Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas.

: Mercadillo de productos artesanos y gastronomía de Ibiza. Todos los sábados de 10 a 16 horas. Mostra Artesanal de Sant Rafel. Artesanía tradicional ibicenca y productos agrícolas de proximidad. Todos los jueves, de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 10 de septiembre. Exposición ‘Art d’Estiu’ de AMAE todos los jueves en Can Portmany.

Artesanía tradicional ibicenca y productos agrícolas de proximidad. Todos los jueves, de 19.30 a 22.30 horas, hasta el 10 de septiembre. Exposición ‘Art d’Estiu’ de AMAE todos los jueves en Can Portmany. ‘Viu l’artesania’. Una veintena de artesanos participan en la muestra, abierta. En el puerto, de 19 a 20 horas de martes a domingo. Hasta el 20 de septiembre.

Formentera: