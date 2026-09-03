Llama la atención: El incremento del gasto turístico de quienes visitan Ibiza y Formentera, y del número de visitantes, que destacan los datos de Frontur

El incremento del gasto turístico de quienes visitan Ibiza y Formentera, y del número de visitantes, que reflejan los datos de Frontur, entidad que destaca el crecimiento económico que esto supone. Un incremento que, sin embargo, no ayuda a que la situación de los trabajadores de la isla, que no llegan a fin de mes, mejore.

Llama la atención

La multa de casi 800.000 euros (un total de 793.443) que el Ayuntamiento de Ibiza tramita contra los propietarios de una vivienda turística que no tenía licencia. Según explica el Consistorio, el cambio de uso residencial a turístico sin disponer del título habilitante es una infracción grave prevista en la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Illes Balears.

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Que Ibiza haya duplicado su superficie agraria ecológica en apenas cinco años, según destaca el Observatorio de la Sostenibilidad. Este organismo, sin embargo, hace hincapié en que el avance de este tipo de cultivos tiene que ir aparejado con medidas que fortalezcan la actividad del sector de la isla. El mayor incremento se da en el municipio de Sant Antoni, que pasó de 341 hectáreas a 393.