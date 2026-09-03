Llama la atención: El incremento del gasto turístico de quienes visitan Ibiza y Formentera, y del número de visitantes, que destacan los datos de Frontur
El incremento del gasto turístico de quienes visitan Ibiza y Formentera, y del número de visitantes, que reflejan los datos de Frontur, entidad que destaca el crecimiento económico que esto supone. Un incremento que, sin embargo, no ayuda a que la situación de los trabajadores de la isla, que no llegan a fin de mes, mejore.
La multa de casi 800.000 euros (un total de 793.443) que el Ayuntamiento de Ibiza tramita contra los propietarios de una vivienda turística que no tenía licencia. Según explica el Consistorio, el cambio de uso residencial a turístico sin disponer del título habilitante es una infracción grave prevista en la Ley 12/2017 de Urbanismo de las Illes Balears.
Que Ibiza haya duplicado su superficie agraria ecológica en apenas cinco años, según destaca el Observatorio de la Sostenibilidad. Este organismo, sin embargo, hace hincapié en que el avance de este tipo de cultivos tiene que ir aparejado con medidas que fortalezcan la actividad del sector de la isla. El mayor incremento se da en el municipio de Sant Antoni, que pasó de 341 hectáreas a 393.
- Llama la atención: Que Formentera vuelva a quedarse sin inspector de turismo, y que el único que hay se coja vacaciones en pleno verano, que es cuando más se le necesita
- Roban joyas valoradas en hasta 18.000 euros en una joyería de Ibiza
- Así ha sido la emotiva despedida de Antonio Buendía, cabo mayor de la Guardia Civil de Ibiza
- “No nos sirve de nada tener vuelos a Nueva York si en invierno solo tenemos cuatro directos a la Península”, Mar Ocaña, sobre los vuelos directos con Ibiza
- Cambio brusco de tiempo en Ibiza: llegan lluvias y tormentas
- Llama la atención: Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento
- Cazado a 182 km/h en una carretera de Ibiza limitada a 80: era un vehículo de servicio público
- Un coche queda destrozado tras chocar contra un camión de basura en la carretera de Sant Josep