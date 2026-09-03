José Vicente Marí Bosó, presidente del PP en Ibiza: "Hay que seguir prestando nuestro apoyo a Ceuta y a los ceutíes"

El presidente del Partido Popular de Ibiza, José Vicente Marí Bosó,considera "muy positiva" la movilización registrada este miércoles en los cinco municipios de la isla de Ibiza en apoyo a Ceuta y a los ceutíes. Marí destaca que la respuesta ciudadana fue "un clamor a favor de nuestro país, de nuestra integridad territorial y de la convivencia que entre todos nos hemos dado". "Ibiza fue un clamor. En las plazas de los cinco ayuntamientos se escuchó alto y claro que Ceuta no está sola, que Ceuta no se vende y que Ceuta se defiende", apunta el presidente del PP de Ibiza.

El dirigente popular valora que los ciudadanos acudieran a las convocatorias de los ayuntamientos para trasladar su solidaridad con Ceuta y reivindicar la defensa de la integridad territorial de España. Marí subraya que la movilización "trasciende las políticas de partido y de gobierno" y reclama al Ejecutivo central una reflexión sobre el significado de la respuesta ciudadana.

"Si el Gobierno piensa que lo de ayer [por el miércoles] era contra el Gobierno, tiene un problema. Si los socialistas piensan que lo de ayer era contra ellos, tienen un problema". En este sentido, critica lo que considera una forma de entender la política basada en "dividir el país en bloques, polarizar y tensionar". Frente a ello, defiende que los ibicencos expresaron que "no quieren muros entre españoles".

"Hay que seguir prestando nuestro apoyo a Ceuta y a los ceutíes"

El presidente del PP de Ibiza reclama al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los socialistas ibicencos que hagan "una reflexión" sobre el mensaje trasladado por los ciudadanos durante las concentraciones. Marí señala además que la movilización debe tener continuidad durante las próximas semanas y meses. "Hay que seguir prestando nuestro apoyo a Ceuta y a los ceutíes", defiende.

Asimismo, pide al Gobierno una política exterior "reconocible" y reclama "apartarse de la política exterior que se ha hecho durante estos años, dejar de lado las mentiras y asegurar la convivencia en nuestro país". "Lo que ayer hicieron los ibicencos fue decir que quieren unidad, que quieren convivencia y que quieren que España esté a la altura de la defensa de todos sus ciudadanos", conlcuye Marí Bosó en la nota de prensa.