¿Tienes pensado instalar un aire acondicionado en la fachada de tu casa en Ibiza? Esto dice la normativa

Con las altas temperaturas del verano, el aire acondicionado se convierte en uno de los grandes aliados de los hogares de Ibiza. Sin embargo, antes de instalar un aparato nuevo conviene tener en cuenta un detalle que puede pasar desapercibido: no siempre se puede colocar la unidad exterior en cualquier punto de la fachada.

En los últimos meses han circulado informaciones que aseguran que una nueva normativa permite imponer multas de hasta 3.000 euros por tener un aparato de aire acondicionado en la fachada. No es así. No existe una nueva ley estatal que haya establecido esa prohibición ni una multa automática por tener el compresor instalado en el exterior del edificio.

La regulación depende, entre otros factores, de las ordenanzas municipales y de las normas de cada comunidad de propietarios. Por ejemplo, en Ibiza, existen condiciones urbanísticas específicas sobre la colocación de instalaciones en las fachadas, aunque su aplicación depende del municipio concreto.

El aire acondicionado puede ser mucho más que una cuestión de confort durante una ola de calor. / Crédito: yanagi en Unsplash.

Ibiza: no se puede colocar el aparato de cualquier manera

La normativa urbanística del municipio de Ibiza establece condiciones para las instalaciones de aire acondicionado, calefacción y refrigeración situadas en fachadas. Entre otras cuestiones, señala que estos elementos no deben sobresalir del paramento exterior de la fachada, deben colocarse de manera que no perjudiquen la composición del edificio y sus caras laterales no deben quedar visibles desde la vía pública. También regula la evacuación de los desagües y limita la expulsión de aire hacia la vía pública.

Esto significa que la instalación de un aparato de aire acondicionado en un piso de Ibiza no puede plantearse simplemente como una decisión privada del propietario si afecta a la fachada o a otros elementos del edificio.

En otros municipios

La situación cambia además según el municipio y las características del inmueble. En Santa Eulària, por ejemplo, las normas urbanísticas establecen que los aparatos de aire acondicionado o partes de sus instalaciones no deben sobresalir del plano exterior de las fachadas ni perjudicar su estética.

La normativa contempla además que, con carácter general, la maquinaria se sitúe en la cubierta y que no sea visible desde la vía pública, aunque prevé determinadas excepciones para edificios existentes cuando técnicamente no sea posible otra solución.

Comunidad de vecinos / DI

La comunidad de propietarios también tiene algo que decir

Además de las normas municipales, hay otra cuestión fundamental para quienes viven en un edificio: la fachada es un elemento común de la comunidad de propietarios.

El artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que un propietario puede realizar modificaciones en su vivienda siempre que no altere la seguridad, la estructura general o la configuración exterior del edificio ni perjudique los derechos de otros propietarios.

La ley también establece que debe comunicar previamente las obras al representante de la comunidad. Por eso, instalar un compresor en la fachada sin comprobar antes las normas de la comunidad puede acabar en un conflicto vecinal.

Los estatutos del edificio pueden establecer espacios concretos para colocar las unidades exteriores, como cubiertas, patios o zonas técnicas. Si la instalación supone una alteración de un elemento común y no existe una autorización previa que la ampare, la comunidad puede reclamar su retirada.

De hecho, el Tribunal Supremo ha considerado en distintos casos que determinadas instalaciones de aire acondicionado que alteraban elementos comunes y la estética de la fachada podían justificar la obligación de retirar los aparatos.

El ruido también puede convertirse en un problema

La ubicación del compresor no es el único aspecto que hay que vigilar. El ruido y las vibraciones del aparato también están sometidos a regulación municipal.

En Sant Antoni de Portmany, por ejemplo, la ordenanza municipal sobre ruido y vibraciones establece expresamente que los propietarios o usuarios de aparatos de aire acondicionado deben instalarlos y utilizarlos de forma que no causen molestias que perturben la tranquilidad o el descanso de los vecinos.

En el caso de Eivissa, la normativa acústica también contempla medidas para evitar que las instalaciones transmitan ruido y vibraciones a la estructura de los edificios. La ordenanza establece, entre otras cuestiones, medidas de aislamiento y sistemas antivibratorios para determinadas instalaciones y conducciones.

Por tanto, un aparato que funciona durante la noche y transmite vibraciones o ruido a una vivienda vecina puede acabar provocando una reclamación aunque su instalación inicial no haya generado problemas.

Instalación de aire acondicionado / Agencias

¿Me pueden multar con 3.000 euros por tener el aire acondicionado en la fachada?

Aquí está una de las principales confusiones que circulan por redes sociales. Según la Ley de Propiedad Horizontal no establece una multa de 3.000 euros por colocar un aire acondicionado en una fachada. Tampoco existe una nueva norma estatal que haya creado esa sanción.

Una comunidad de propietarios, además, no tiene capacidad para imponer por sí misma una multa de 3.000 euros por una instalación de este tipo. El conflicto puede resolverse por la vía civil y, dependiendo del caso, terminar con la obligación de retirar el aparato.

Las posibles sanciones administrativas dependen de las ordenanzas municipales aplicables, del tipo de infracción y de las circunstancias concretas de cada instalación. Por eso, no es correcto afirmar que cualquier aparato colocado en una fachada implique automáticamente una multa de 3.000 euros.

Qué conviene hacer antes de instalar un aire acondicionado en Ibiza

Para evitar problemas, antes de colocar una unidad exterior es recomendable:

Consultar los estatutos de la comunidad de propietarios y las normas internas del edificio.

y las normas internas del edificio. Comprobar si existe una ubicación previamente establecida para los compresores.

Consultar la normativa urbanística del municipio donde se encuentra la vivienda.

donde se encuentra la vivienda. Evitar instalaciones que sobresalgan de la fachada o alteren de forma visible su composición.

Prestar atención a la ubicación respecto a ventanas y viviendas vecinas.

Instalar sistemas adecuados para reducir ruido y vibraciones .

. Comprobar cómo debe realizarse la evacuación del agua de condensación.

Si existe cualquier duda, consultar previamente con un técnico o con el Ayuntamiento antes de realizar la instalación.

En definitiva, instalar la unidad exterior no es una decisión completamente libre cuando afecta a la fachada, a elementos comunes o a los vecinos. La clave está en asegurarse antes qué permite la normativa concreta del municipio y qué ha establecido la comunidad de propietarios.