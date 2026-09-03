Sucesos
Incendio en Formentera: el fuego en un cuadro de contadores deja sin luz a un edificio en es Pujols
Los bomberos controlaron las llamas, pero el suministro eléctrico quedó interrumpido en el inmueble de la avenida Mediterrània
Los Bombers del Consell Insular de Formentera han extinguido este jueves un incendio declarado en un cuadro de contadores situado en los bajos de un edificio de la avenida Mediterrània, en es Pujols. El fuego no ha causado heridos y ha obligado a interrumpir el suministro eléctrico del inmueble hasta que pueda efectuarse la reparación correspondiente.
El aviso se ha recibido a las 11.40 horas y hasta el lugar se han desplazado un vehículo de intervención rápida, dos camiones autobomba, con un efectivo al mando y tres bomberos.
A su llegada, los bomberos han localizado el incendio en un habitáculo de unos seis metros cuadrados destinado al cuadro de contadores, han extinguido el fuego y posteriormente han ventilado el espacio.
Como consecuencia del incendio, el suministro eléctrico ha quedado interrumpido en el edificio. La afectación incluye locales comerciales, viviendas particulares y la estación transformadora del inmueble.
En el operativo también han participado Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil. El servicio de los Bomberos ha finalizado a las 13.40 horas, dos horas después de recibido el aviso.
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