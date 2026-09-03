IbizArt Guide reúne en su exposición colectiva a casi 60 artistas de Ibiza y Formentera

IbizArt Guide reúne este mes de septiembre a cerca de 60 artistas vinculados a Ibiza y Formentera en la exposición colectiva correspondiente a su 17ª edición, que podrá visitarse hasta el 23 de septiembre en el Centro Cultural de Jesús. La inauguración está prevista para este viernes 4 de septiembre a las 19 horas.

La muestra, abierta desde el 3 de septiembre, reúne en un mismo espacio a artistas de diferentes generaciones, disciplinas, lenguajes y sensibilidades, con la participación tanto de creadores consolidados como de nuevos talentos. Según explica IbizArt Guide, la exposición pretende ofrecer una panorámica de la riqueza y diversidad de la creación artística contemporánea en las Pitiusas.

La organización señala que la exposición se ha consolidado como "una de las citas más destacadas del calendario artístico local" y destaca que la edición celebrada el año pasado obtuvo una "destacada respuesta de público y de la comunidad artística de las islas".

IbizArt Guide vuelve a impulsar este encuentro con el objetivo, según explica, de dar visibilidad al talento local y generar un espacio común entre artistas, profesionales del sector, residentes y visitantes.

La exposición forma parte del trabajo que IbizArt Guide desarrolla desde hace 17 ediciones para documentar, conectar y promocionar la escena artística y cultural de Ibiza y Formentera, tanto mediante su publicación anual como a través de diferentes acciones y proyectos vinculados al territorio.

La organización considera que, con cerca de 60 participantes, la colectiva vuelve a convertirse este año en "un punto de encuentro de referencia para conocer de primera mano quiénes están dando forma al panorama artístico actual de las Pitiusas".

La exposición colectiva de los artistas de la 17ª edición de IbizArt Guide, organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària, permanecerá abierta hasta el 23 de septiembre en el Centro Cultural de Jesús, situado en la calle del Faisà, 7, en Jesús. El horario de visita es de lunes a viernes, de 8.30 a 14 horas y de 17.30 a 20 horas, y la entrada es libre.