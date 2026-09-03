"Entre libros y material una familia puede dejarse entre 350 o 400 euros en la vuelta al cole": Sandra Muñiz, librera

"En plena vuelta al cole" están las librerías y papelerías de Ibiza estos primeros días de septiembre. Ana Beltrán Moya, veterana de la tienda Carlin de la calle Aragón, asegura que ya están "liados" en la franquicia, pero que esperan a más clientes en los días venideros.

Así, en Carlin esperan que los clientes lleguen cuando estén las listas del cole: "Nosotros tenemos unas cuantas listas de algunos centros, pero normalmente cuando empieza el colegio [el día 10 de septiembre] es cuando más concretan y cuando veremos más gente". Este mismo sentimiento de vuelta a las aulas se repite en todas las tiendas que vendan material escolar, aunque para muchos esté empezando poco a poco, prevén un aumento de las ventas en el próximo par de semanas.

El material escolar que piden

Beltrán asegura que hay algunos centros que piden material más concreto, pero que la mayoría de cosas las tienen todo el año: "A veces nos pillan, pero normalmente tenemos de todo". Además, el gasto varía según el nivel de estudios del alumno, según su experiencia. "Las familias se suelen dejar menos en los adolescentes de instituto, pero los niños de Primaria se pueden dejar entre 80 y 140 euros, más o menos, en cada curso escolar", sigue.

Ana Beltrán Moya en la tienda Carlin de calle Aragón. / Sergio G. Cañizares

El material que compran es variado, pero el mismo de toda la vida: "Libretas, lápices, compases, cosas de papelería en general. Libros no tenemos", añade Beltrán. Los productos "estrella" que ha visto que más se venden son "las libretas, los lápices Stanley, estuches, carpesanos y sus recambios". "Cada año vamos a más [en ventas en las tiendas]", mantiene la veterana de esta tienda de Carlin.

Gamificación en el aula

Para Sandra Muñiz no ha empezado la vuelta al cole de forma oficial, puesto que la mayoría de gente "no tiene los listados" del material que requerirán los niños este curso 2026-27. "Esta va a ser la semana fuerte [en referencia a la semana del inicio de clases] y no solo por el material escolar, sino, sobre todo porque los colegios nos están pidiendo muchos libros", explica Muñiz: "Que hagamos presupuesto de libros para diferentes edades: libros para trabajar las estaciones, las rutinas, etcétera".

No solo prevé vender material escolar, sino también lecturas y juegos de aprendizaje: "Además de propietaria de la papelería soy psicopedagoga y voy a los colegios a dar el método de aprendizaje basado en el juego: uso de juegos para aprender a sumar, restar, lectura... De todo". Para Muñiz la importancia de los juegos es mayor hoy en día, "los niños miran el móvil y las tabletas, ya no juegan", considera. "Hay que dejar de jugar con los móviles y empezar a usar los juegos de mesa de toda la vida: el parchís, la oca, etc., porque así aprenden a frustrarse cuando pierden".

Sandra Muñiz en su tienda Barco de Papel. / Sergio G. Cañizares

También considera más importante que nunca la lectura y, por ende, la compra de libros, sobre todo en adolescentes: "Los libros de cero a nueve años se venden más, pero luego ves que en la adolescencia leen muy poco. El 95% de los adolescentes que tengo en el aula no leen libros por la noche, ni en ningún momento, y se ve mucho a la hora de escribir con las faltas de ortografía que hacen, la fluidez que tienen al leer o en la comprensión lectora", considera la pedagoga. Recomienda a todos los padres que hagan que sus hijos lean "10 minutos todas las noches: un poco de lectura desde muy pequeños, en voz alta, hasta que crecen y luego en voz baja. Es fundamental", sigue: "Ayuda además a la higiene del sueño y a relajar, no como las tabletas y la tele".

Sobre el material escolar estándar que vende más explica que incluye los cuadernos Santillana "de toda la vida": "Siempre intento coger los cuadernillos de unas cinco editoriales diferentes. Me gustan porque es un refuerzo de lo que ven durante el curso, sin ser muy pesado. Este verano también hemos vendido mucha cantidad de cuadernillos para el refuerzo educativo con ejercicios de lectura y de matemáticas. Yo misma los he usado mucho con mis alumnos", recalca. "Un padre de ahora en la vuelta al cole, entre libros y material, puede dejarse entre 350 o 400 euros sin problema", afirma Muñiz, pero destaca que en Ibiza son "solo los colegios concertados y privados los que tienen libros. Los públicos o tienen algún programa de reciclaje o no tienen libros en general, trabajan solamente por proyectos sin usar el libro".

Lecturas del curso

Sobre cuánto se puede gastar un alumno en libros de texto y lecturas obligatorias, Pablo Sanz, librero de Hipérbole en Vila, asegura que es una cifra "muy variable": "Depende de las necesidades de cada uno, porque no todos los institutos o colegios ponen los mismos libros. Algunos tienen programas de reciclaje o una lista diferente".

Pablo Sanz, librero de la librería Hipérbole de Ibiza. / Sergio G. Cañizares

Aun así explica que la compra de libros de texto se mantiene en la normalidad: "Algunos libros de texto se implementaron en algunos centros de manera digital con el Chromebook, mientras que algún otro los ha recuperado en papel, pero más o menos está estable [la compra-venta]. Si la gente conoce a alguien que haya cursado en el mismo centro y, si le sirven, quiere reutilizar los libros, es normal que no los compre nuevos: solo se compra cuando se necesita", mantiene Sanz.

En cuanto a las lecturas oficiales, el librero explica que hay algunos títulos "que se suelen repetir": son "los clásicos" que se repiten año tras año. "'La plaça del diamant', de Mercè Rodoreda, para el Bachillerato, 'Terra baixa', de Àngel Guimerà, 'El asesinato de la profesora de lengua', de Jordi Sierra i Fabra, por poner algunos ejemplos", sostiene.

Al igual que en Carlin, hay algunos centros que les indican el material que le requerirán a los alumnos, que trasladan a papelería, aunque "hay otros que se lo dicen a los padres cuando empiezan las clases", sigue Sanz: "Libretas, material de escritura... Todo lo que pueda necesitar un alumno. Para los que hacen ciencias en Secundaria, calculadoras científicas, etcétera".