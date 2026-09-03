Ibiza contra el caos del aparcamiento: 1.600 plazas ordenadas y 300 nuevas

El Ayuntamiento de Ibiza continúa con el plan municipal para mejorar y ordenar los aparcamientos disuasorios de la ciudad, una actuación financiada con el Impuesto de Turismo Sostenible del Govern balear y que supone una inversión total de 1.001.272,58 euros. El proyecto permitirá ordenar unas 1.600 plazas de estacionamiento repartidas entre diez aparcamientos del municipio y crear alrededor de 300 nuevas plazas, según ha informado el Consistorio. La actuación en marcha este jueves se centra en el aparcamiento del carrer Font i Quer, donde se ordenarán 35 plazas.

Creacion de aparcamientos en la calle Font i Quer. / A. E.

La tercera teniente de alcalde y concejala de Obras y Vías Públicas, Blanca Hernández, ha destacado que se trata de la primera vez que Vila ejecuta un plan municipal específico para ordenar aparcamientos disuasorios. El objetivo, según el Ayuntamiento, es mejorar la movilidad urbana, recuperar espacios que hasta ahora estaban degradados o infrautilizados y facilitar que los vehículos estacionen en zonas habilitadas, reduciendo así la presión sobre las calles de la ciudad. “Esto supone una actuación clave para mejorar la movilidad urbana, ordenar espacios que hasta ahora estaban degradados o infrautilizados y facilitar que los vehículos estacionen en zonas habilitadas, reduciendo así la presión de aparcamiento en las calles de la ciudad”, ha señalado Hernández.

Trabajos ya terminados

La concejala ha explicado que ya han concluido las mejoras en varios puntos incluidos en el plan. En concreto, el Ayuntamiento ha finalizado las actuaciones en los aparcamientos de la avenida Vuit d’Agost, el carrer es Raspallar, sa Llavanera y sa Joveria-Cas Dominguets.

El plan municipal contempla también la remodelación de otros aparcamientos disuasorios de la ciudad, con capacidades muy distintas según la zona. Entre ellos figura el aparcamiento de Mare Nostrum, con 226 plazas; el del carrer d’En Bossa, con 54; el del carrer Sa Punta, con 100, y el de la avenida Sant Jordi, con 48. También se incluye el solar de la Asociación de Vecinos de Sant Pau, donde se prevén 22 plazas; el aparcamiento de la avenida Vuit d’Agost, con 103; el del carrer Es Raspallar, con 37, y el gran espacio de Cas Dominguets-Sa Joveria, con 940 plazas.

Con esta intervención, Vila busca ordenar una red de estacionamientos disuasorios que permita sacar presión del centro urbano y ofrecer alternativas reguladas a los conductores. El plan combina la mejora de aparcamientos ya existentes con la creación de nuevas plazas, dentro de una estrategia municipal orientada a ordenar la movilidad y aprovechar mejor los espacios disponibles.