Videoclip
Juanjo Riera, de Ibiza, imagina el 'Mediterráneo' de Joan Manuel Serrat desde un futuro postapocalíptico
El director de arte y artista digital firma el videoclip del dúo madrileño Bala Bengala para la nueva versión del clásico del catalán
El director de arte y artista digital ibicenco Juanjo Riera firma la idea y la dirección de arte de 'Mediterráneo', el videoclip de la nueva versión que el dúo madrileño Bala Bengala ha grabado del clásico de Joan Manuel Serrat. La canción, publicada originalmente en 1971, cumple 55 años y llega ahora reinterpretada tanto musical como visualmente por una nueva generación de artistas. Bala Bengala propone una versión pop experimental del tema, con la colaboración de Luichi de Cupido.
El proyecto construye una imagen del Mediterráneo recordada desde un futuro postapocalíptico, con la nostalgia de quien mira hacia atrás a un mundo que ya no es el suyo. Bajo una estética de ciencia ficción, el videoclip plantea un relato íntimo entre el presente y el pasado de los propios artistas, vistos desde esa distancia temporal, tal y como explica el artista ibicenco.
En este imaginario aparecen robots mecha y referencias a la cultura pop japonesa, dentro de una estética creada íntegramente para la pieza. El resultado es una relectura visual de una de las canciones más reconocibles del repertorio de Joan Manuel Serrat y de la música española. “Quería crear una imagen nueva para una canción que todo el mundo ya tiene en la cabeza. El Mediterráneo de este vídeo no mira al pasado: lo recuerda desde un futuro que todavía no existe”, explica Juanjo Riera.
Bala Bengala está formado por Ana Loig, voz, y Rafa Gil, producción e instrumentación. El dúo madrileño se mueve entre la electrónica experimental, la música de raíz y el pop. Esta nueva versión de 'Mediterráneo' llega después de la publicación de su álbum 'Ya nada malo puede pasar', editado en 2026.
Juanjo Riera, nacido en Ibiza en 1997, es artista digital y director de arte. Su trabajo conecta dirección artística, cultura visual, cine, imagen en movimiento, diseño y nuevas herramientas de creación de imagen. Desarrolla encargos para otros artistas y obra propia desde Estudio betatest____™, el marco creativo desde el que impulsa proyectos visuales y de autor.
El artista trabaja entre Ibiza y Madrid y cuenta con clientes internacionales. En este nuevo proyecto, Riera sitúa una canción instalada en el imaginario colectivo español en un territorio visual inesperado, entre la memoria mediterránea, la ciencia ficción y la mirada de una generación que revisita los iconos culturales desde nuevos lenguajes.
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