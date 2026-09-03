El hospital de Ibiza refuerza el servicio clave que decide camas, ingresos, citas y altas: llega el doctor Borja Alonso Aguado

El Hospital Can Misses ha reforzado uno de esos servicios que el paciente no siempre ve, pero que sostiene buena parte del funcionamiento diario del centro. El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha completado el servicio de Admisión y Documentación Clínica con la incorporación del doctor Borja Alfonso Aguado Aranda, médico especialista en Documentación Médica y Admisión. El nuevo facultativo se suma a un departamento "clave" en la organización hospitalaria, encargado de tareas que van desde el primer registro del paciente hasta la gestión de camas, ingresos, altas, citas, traslados, prestaciones y archivo clínico.

El doctor Aguado cuenta con experiencia en gestión de información clínica, documentación sanitaria y sistemas de información clínico-asistenciales. También está especializado en explotación, análisis y validación del CMBD, el Conjunto Mínimo Básico de Datos, que reúne las variables obtenidas durante la atención hospitalaria e identifica tanto al prestador de la asistencia como al paciente y los procedimientos diagnósticos y terapéuticos realizados.

Su trayectoria incluye además codificación clínica, manejo de sistemas de clasificación de pacientes y herramientas de gestión sanitaria. Estudió el grado en Medicina en la Universitat Jaume I, en Castellón de la Plana, y cursó el máster en Documentación Médica en la Universidad de Valencia.

La columna vertebral del hospital

El servicio de Admisión Hospitalaria es considerado por el Área de Salud como una pieza fundamental en la organización de cualquier centro sanitario. Para muchos usuarios y sus familias es el primer punto de contacto con el hospital, por lo que su funcionamiento influye directamente tanto en la experiencia del paciente como en la coordinación interna del centro.

Una de sus funciones principales es el registro y documentación. Esto implica recoger y comprobar los datos personales del paciente, la información de contacto, el seguro médico, el historial clínico previo y otros datos necesarios para generar el expediente hospitalario. También incluye la identificación del paciente y la asignación de un número de historia clínica. En coordinación con los servicios médicos y de enfermería, este departamento gestiona la asignación de camas en función de la situación del paciente, la disponibilidad existente y la especialidad requerida. Esta labor resulta especialmente importante en momentos de alta demanda asistencial.

El servicio también coordina los ingresos programados y urgentes, las altas hospitalarias y la gestión de agendas y citas. De él dependen áreas como Admisión, Citaciones, Urgencias y Hospitalización, Traslados y Prestaciones, y Archivo clínico.

Un equipo de 72 profesionales

Con la incorporación del doctor Borja Alfonso Aguado Aranda, el servicio de Admisión Hospitalaria queda integrado por 72 profesionales. El equipo cuenta con dos facultativos: la doctora Vivian Orte Ramos y el nuevo médico especialista. La estructura incluye además tres jefes de grupo: Natalia Vila, del departamento de Citaciones; Pascual Miñano, de Urgencias y Admisión Hospitalaria; y Ricardo Roig, del departamento de Archivo.

El resto del equipo está formado por 67 auxiliares administrativos, distribuidos en distintas áreas: 16 en Citaciones, 17 en Urgencias y Admisión Hospitalaria, 3 en Farmacia, 4 en el servicio de Traslados y Prestaciones y 27 en servicios Asistenciales.