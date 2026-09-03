Del hombre que intentó tirarse a la mujer en la cornisa: dos sustos al vacío en la misma urbanización de Ibiza

Una mujer paseándose por el exterior de una terraza y un hombre drogado que intentaba tirarse. Casi un año separan estas dos escenas ocurridas en Platja d’en Bossa. Un año y poco de distancia temporal y unos metros de distancia física. Los vecinos que este miércoles contuvieron el aliento al ver cómo una joven estaba a punto de precipitarse desde un cuarto piso no podían evitar recordar la situación que vivieron el pasado mes de octubre. Ninguno de los dos, por suerte, acabaron con sus huesos en el asfalto.

El pasado 3 de octubre los vecinos de una urbanización de Platja d’en Bossa, pegada al paseo, escucharon unos gritos procedentes de una de las viviendas de uno de los bloques. Al salir a sus balcones vieron cómo un hombre estaba intentando arrojarse desde la cuarta planta. Estaba con medio cuerpo fuera de la barandilla y varias personas trataban de sujetarle, entre ellas un par de policías que resultaron heridos durante la detención. Todos intentaban devolver al hombre al interior de la terraza, pero éste seguía dispuesto a tirarse al vacío. Según explicaron testigos presenciales, el sujeto parecía haber consumido alguna sustancia.

DI

El suceso no pillaba por sorpresa a los vecinos, que se lo veían venir, ya que llevaban años denunciando problemas, molestias y delitos en el piso. En ese momento estaba alquilado a un italiano que, según explicaba una portavoz de los vecinos, se dedicaba a la “venta de drogas y la prostitución”, que realquilaba habitaciones y que se había llegado a “construir una casita en la azotea”. Habían presentado denuncias, incluso, al Consell de Ibiza por alquiler turístico ilegal.

Una de las situaciones más dantescas protagonizadas por los inquilinos del piso desde el que se había intentado arrojar el hombre se produjo hace unos años en la piscina comunitaria, cuando el arrendador mantuvo relaciones sexuales y esnifó cocaína a plena luz del día, con el espacio lleno de gente, entre ellos niños. Aunque llamaron a la policía, no intervino.

La historia vuelve a repetirse: una mujer colgada de un cuarto piso

Este miércoles la historia volvía a repetirse, aunque algo atenuada. En esta ocasión los primeros en avistar a la mujer colgada desde la terraza desde un cuarto piso fueron personas que se encontraban en el tramo final del paseo de Platja d’en Bossa.

M. Torres

Eran sobre las diez de la mañana cuando la vieron, sujetándose a la barandilla y con los pies en el zócalo exterior, paseándose por el frontal. La mujer iba descalza y llevaba un vestido sobre un bikini, además de un bolso de tamaño medio colgado del hombro. Al escuchar los primeros gritos de los viandantes, la mujer se gira y saluda sonriente, como si no estuviera en riesgo de caer al vacío. Finalmente, ella misma pasa la pierna por la barandilla y regresa al interior de la vivienda, para alivio de quienes contemplaban la escena por el paseo.