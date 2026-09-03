Educación responde a los profesores de Can Misses: el centro se limpiará cuando acaben las obras

La conselleria de Educación ha respondido a las quejas de varios profesores del colegio Can Misses, que este martes denunciaron haberse encontrado el centro con obras todavía en marcha, polvo, cajas y diferentes espacios pendientes de acondicionar a pocos días del inicio de las clases. Desde Educación explican que actualmente se está llevando a cabo una reforma de dos baños de Infantil, unas instalaciones que, según la conselleria, tenían más de 50 años y se encontraban obsoletas.

La administración autonómica señala que, una vez terminados los trabajos previstos, el Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (Ibisec) revisará la actuación y posteriormente se procederá a la limpieza de los espacios afectados.

Educación desvincula al profesorado de las tareas de limpieza

Una de las principales preocupaciones expresadas por los docentes era saber quién tendría que encargarse de acondicionar las aulas y demás espacios después de las obras. Algunos profesores llegaron a preguntarse si esta tarea podría recaer sobre ellos.

La conselleria descarta esta posibilidad. Según Educación, la limpieza y el mantenimiento ordinario de los colegios públicos corresponden a los ayuntamientos, al igual que determinadas intervenciones menores en los centros. "No corresponde a los profesores", recalcan desde la conselleria en relación con la limpieza de las instalaciones.

En este sentido, Educación distingue entre los colegios de Infantil y Primaria y los institutos. En los primeros, el mantenimiento "diario" corresponde a los consistorios, mientras que en los segundos tanto las obras como el mantenimiento dependen de la conselleria. Por el momento, Educación no ha concretado cuándo finalizarán exacatamente los trabajos en los dos baños ni cuándo se llevará a cabo la limpieza posterior de las zonas afectadas.

Más actuaciones previstas en el centro

Además de la intervención que se está ejecutando actualmente, la conselleria señala que el Ibisec prepara un proyecto para reformar los baños del conjunto del centro.

Asimismo que durante el último año se han llevado a cabo diferentes actuaciones en el colegio Can Misses. Entre ellas cita la instalación de tela asfáltica, trabajos en zonas exteriores y diversas mejoras de las instalaciones. También se está terminando un nuevo gimnasio y una nueva pista deportiva, mientras que entre las actuaciones previstas figura igualmente la sustitución de ventanas.

La respuesta de la conselleria llega después de que varios miembros del claustro denunciaran este martes el estado en el que encontraron el colegio a su regreso tras las vacaciones. Los docentes reclamaron que las instalaciones puedan estar acondicionadas antes de la incorporación del alumnado y mostraron especialmente su preocupación por la limpieza de las zonas afectadas por las obras. Por último, Educación no ha concretado sobre si los trabajos y la limpieza estarán completamente finalizados antes del inicio de las clases.