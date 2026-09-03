Vuela a Ibiza para reencontrarse con un chico de Barcelona y acaba entrenándolo como “novio de Instagram”

Lo que comenzó como un encuentro durante un crucero terminó con una escapada a Ibiza. La creadora de contenido británica Daisytraveldiaries ha compartido en redes sociales varios vídeos en los que documenta su viaje a la isla para reencontrarse con un hombre de Barcelona con el que había tenido una primera cita.

La protagonista, que se presenta en sus vídeos con humor como una mujer de 34 años, decidió viajar a Ibiza apenas unos días después de regresar a Reino Unido. Su objetivo era volver a ver al joven barcelonés y comprobar qué podía surgir de aquella primera toma de contacto.

Un viaje a Ibiza marcado por los nervios

La aventura comenzó con los nervios propios de un segundo encuentro. En uno de los vídeos, la creadora explica que no sabe cómo reaccionará al verlo de nuevo e incluso bromea con la posibilidad de no saber si deberían saludarse con un beso.

Finalmente, el reencuentro se produjo sin mayores sobresaltos y ambos se marcharon a comer. Después, la pareja improvisó varios planes para aprovechar su estancia en la isla. Uno de los primeros fue acercarse a la zona del puerto, donde la creadora bromeó con su acompañante sobre la posibilidad de comprar algún día uno de los barcos que estaban viendo.

También mostró desde sus redes sociales la habitación en la que se alojaba, con vistas al mar, y aprovechó la llegada a Ibiza para disfrutar de cócteles y salir a cenar. El restaurante de la primera noche lo escogió su acompañante, según explica ella misma en el vídeo.

Una excursión en barco bajo la tormenta

El segundo día estuvo marcado por el tiempo en Ibiza. Ambos habían reservado una excursión en barco, pero la jornada comenzó con lluvia y tormenta eléctrica. A pesar de las dudas sobre si podrían salir, finalmente se embarcaron. La creadora compartió imágenes de la navegación bajo un cielo gris, aunque el sol terminó apareciendo.

Entre bromas, cervezas y baños en el mar, la pareja continuó con su cita. Ella llegó incluso a bautizar a su acompañante como su «novio de Instagram» después de convertirlo en su fotógrafo durante el viaje. La jornada terminó con una fiesta y un atardecer en Ibiza que la creadora calificó de espectacular.

El "entrenamiento" para ser su novio de Instagram

El tercer día tuvo otro protagonista: el contenido para redes sociales. Daisytraveldiaries sometió a su acompañante a lo que ella misma denominó un «entrenamiento de novio de Instagram», una sucesión de fotografías y vídeos para sus perfiles.

La pareja también pasó parte de la jornada en la playa, donde la creadora se encontró con numerosas medusas y bromeó con que podían formar una barrera para mantenerla alejada de su acompañante. Después de regresar al alojamiento y cambiarse de ropa, ambos pusieron rumbo a una nueva noche de fiesta.

El destino fue uno de los grandes nombres de la música electrónica: Calvin Harris. La creadora compartió varios momentos de la noche y mostró su entusiasmo por asistir al espectáculo, aunque la falta de comida acabó pasándole factura. "Si tengo hambre, soy una persona horrible", bromeó en el vídeo, antes de explicar que tuvo que parar de bailar porque se encontraba mal y pedir un helado para recuperarse.

La escapada a Ibiza, una aventura que la creadora británica ha ido contando día a día a sus seguidores, tendrá más partes y actualizaciones de cómo avanza este romance pitiuso.