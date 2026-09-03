'Córrer sa vora': la antigua costumbre de Ibiza y Formentera que recuerda lo que el mar devuelve como segunda oportunidad

"El mar devuelve a las orillas lo que un día dejamos atrás". Esta es la idea central que la fotógrafa Isabel Pajares en Formentera ha querido transmitir con su vídeo compartido en Instagram. El relato, una reflexión sobre el valor del Mediterráneo para los isleños, comienza con el recuerdo de un abuelo.

"Mi abuelo contaba que después de un temporal, cuando el viento empezaba a callar, la gente salía a la orilla a mirar qué había dejado el mar", explica la voz que acompaña las imágenes. Entre la posidonia aparecían entonces "maderas, cuerdas, botellas y restos de otras barcas", objetos que las corrientes habían arrastrado de una orilla a otra. Pero el mar, señala el narrador, no llevaba únicamente objetos: "Traía historias".

Una segunda vida para lo que devolvía el mar

No era solo cuestión de recoger lo que aparecía en la playa, aquellos objetos podían tener una segunda vida. Una madera servía para otra cosa, una cuerda encontraba otras manos y una botella podía volver a utilizarse.

El relato se refiere a esta forma de vivir y aprovechar los recursos: córrer sa vora. Una manera de entender la vida en una isla en la que no siempre había de todo y en la que, por eso, casi cualquier cosa podía volver a servir.

"Nada desaparece cuando lo tiramos"

El mensaje final del vídeo hace referencia a la situación actual en el Mediterráneo y en las consecuencias de los residuos que llegan al mar: "Quizás mirar hacia aquellas orillas y recordar una cosa que hemos olvidado: nada desaparece cuando lo tiramos, solo cambia de orilla".

Y como explica Pajares en la descripción del vídeo, los recursos no son infinitos y todo acaba en algún lugar, por lo que "debemos aprender a necesitar menos, aprovechar lo que tenemos", y cuidar así lo que nos rodea.