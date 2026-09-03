Educación
Todos los colegios públicos de Ibiza y Formentera tendrán comedor escolar este curso
La consellería de Educación ha informado además que las Pitiusas afrontan el inicio de curso con las plazas docentes prácticamente cubiertas
EFE
Los 243 colegios públicos de infantil y primaria de Baleares dispondrán de servicio de comedor escolar durante el nuevo curso 2026-2027, que comenzará el próximo 10 de septiembre, según ha confirmado este jueves el conseller de Educación, Antoni Vera.
La medida supone extender este servicio a toda la red pública del archipiélago. Al inicio de la legislatura había 48 centros sin comedor escolar y este mes de septiembre se abrirán 15 nuevos servicios. Los cuatro restantes estarán en funcionamiento antes de que acabe el año, según ha explicado el conseller durante el inicio de las reuniones de las mesas de Educación de las distintas etapas.
Educación considera el comedor escolar un servicio clave no solo para garantizar la comida durante la jornada lectiva, sino también para favorecer la conciliación de las familias y atender al alumnado que se encuentra en situaciones socioeconómicas más desfavorables.
Plazas docentes en Ibiza y Formentera
Durante las reuniones, el conseller también ha informado sobre la cobertura de las plantillas docentes y ha asegurado que la gran mayoría de las plazas ofertadas para el nuevo curso ya han sido adjudicadas y que prácticamente todas las vacantes están cubiertas.
En este punto, Educación ha destacado especialmente el caso de Formentera, donde, según los datos facilitados por la Conselleria, se han cubierto todas las vacantes docentes.
La conselleria también ha abordado las medidas relacionadas con las plazas de difícil cobertura en Ibiza y Formentera, así como las plazas catalogadas por su peligrosidad. Estas cuestiones forman parte de los asuntos analizados con los representantes de la comunidad educativa en el arranque del nuevo curso.
En materia de infraestructuras educativas, Vera ha citado actuaciones realizadas en distintos centros del archipiélago, entre ellas la ampliación del instituto Marc Ferré de Formentera.
Educación ha dado cuenta además del cumplimiento de los acuerdos alcanzados durante la actual legislatura con los representantes de los docentes, entre ellos los relativos a los complementos de tutoría y la aplicación del plan de igualdad.
La vivienda de los docentes, sobre la mesa
La conselleria ha iniciado también los trabajos para elaborar nuevas medidas educativas para el periodo 2027-2031. Para ello, ha planteado un calendario de reuniones hasta finales de este año con el objetivo de recoger propuestas de los distintos colectivos de la comunidad educativa.
Entre las primeras cuestiones que Educación quiere incorporar al debate figura el problema de acceso a la vivienda de los docentes, especialmente en zonas como Formentera, así como las ayudas destinadas a facilitar la movilidad entre islas.
Otra de las propuestas planteadas por la Conselleria es crear la figura de la mentoría, para que los docentes que se incorporen al sistema educativo puedan contar durante su primer año con el acompañamiento de otro profesional que facilite su adaptación.
Vera también ha avanzado que Educación quiere proponer a los sindicatos un calendario específico para abordar la recuperación de las pagas extraordinarias de los docentes dentro de las negociaciones del nuevo marco educativo.
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