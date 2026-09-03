Charo Ruiz, Amnesia y Tanit: tres símbolos de la isla reciben este viernes La Llave de Ibiza 2026

La diseñadora de moda Charo Ruiz, la discoteca Amnesia y su fundador, el empresario Martín Ferrer, serán distinguidos este año con los galardones La Llave de Ibiza 2026, que concede la Asociación de Amigos del Arte y la Cultura de Ibiza, Aaaci. La entidad otorgará además una mención especial a Tanit, personaje icónico de la isla y símbolo del espíritu hippie de los años setenta, que recientemente anunció que padece cáncer y afronta la última etapa de su vida.

La séptima edición de estos premios se celebrará este viernes, 4 de septiembre, a las 20.30 horas, en el Club Diario de Ibiza, en un acto abierto al público que incluirá ceremonia de entrega y un cóctel posterior.

El jurado reconoce en Charo Ruiz su papel en la difusión internacional de la creatividad, la innovación y la identidad de la moda ibicenca. La diseñadora es una de las grandes figuras históricas de Adlib y sus creaciones han traspasado fronteras. Sus diseños han vestido a personalidades como la reina Letizia, Beyoncé, Jennifer López y numerosas celebridades.

En el caso de Amnesia, que este año cumple 50 años, y de Martín Ferrer, la asociación destaca la relevancia de la discoteca en la historia de la música de baile y su papel durante medio siglo en la proyección internacional de Ibiza como referente de la noche y la cultura musical.

La mención especial a Tanit tiene también un fuerte componente simbólico. Más que un reconocimiento individual, la Aaaci lo plantea como un homenaje al movimiento hippie que marcó una época en la isla y del que Tanit se ha convertido en uno de sus rostros más reconocibles. Actualmente, permanece ingresado en el hospital con un cáncer terminal.

Una asociación para proyectar la cultura de Ibiza

La Asociación de Amigos del Arte y la Cultura de Ibiza nació hace casi una década con el objetivo de promocionar el arte, la cultura, la arquitectura, la música y a los creadores residentes en la isla más allá de sus fronteras naturales. La entidad busca también fomentar un mayor conocimiento de las diferentes expresiones culturales vinculadas a Ibiza y poner en valor una actividad creativa que, según defiende la asociación, forma parte de la identidad de la isla desde hace siglos.

Sus fundadores fueron el periodista y escritor Juan Suárez, el pintor italiano Mario Arlati y la filántropa Francés Llopis. El primer acto organizado por la entidad tuvo lugar en la sala de exposiciones del antiguo almacén de sal de ses Salines, en pleno Parque Natural, un espacio que posteriormente el galerista internacional Lio Malca transformó en un referente del arte contemporáneo bajo el nombre de La Nave de ses Salines.

Con ese espíritu nació también el premio La Llave de Ibiza, materializado en una escultura diseñada por Mario Arlati y realizada en acero corten y madera de sabina. La pieza ha ido evolucionando con el paso de los años en tamaños, formatos y colores hasta consolidarse, según la asociación, como una obra original de prestigio.

De Mario Arlati a Àngela Molina

El propio Mario Arlati fue el primer galardonado con La Llave de Ibiza, en un escenario especialmente significativo: una gran exposición del artista estadounidense Keith Haring en La Nave de ses Salines.

Después llegaron otros nombres vinculados a la cultura, el arte, la arquitectura, la moda y la música. En 2021, el premio fue para el fundador del Grupo Pacha, Ricardo Urgell, en el Club Diario. En 2022, la Aaaci distinguió al productor musical y presidente de Live Nation España, Pino Sagliocco, y a la directora del Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, Elena Ruiz Sastre.

En 2023 recibieron el galardón la diseñadora y creadora de moda Adlib Dora Herbst y el pintor alemán afincado en Ibiza Erwin Bechtold. En 2024, los reconocimientos fueron para la arquitecta española residente en la isla Patricia Urquiola y el creador de espacios arquitectónicos Rolf Blakstad.

La pasada edición, en 2025, distinguió al galerista neoyorquino Lio Malca, fundador de La Nave de ses Salines, y a la actriz residente en Ibiza Àngela Molina.

Este año, La Llave de Ibiza vuelve a mirar a tres símbolos muy diferentes de la isla: la moda Adlib de Charo Ruiz, la música de baile de Amnesia y Martín Ferrer, y la memoria hippie representada por Tanit. Tres formas distintas de contar Ibiza desde la creatividad, la noche y la identidad cultural.