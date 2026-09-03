Cerca de 1.000 niños y jóvenes de Ibiza participan este verano en los campamentos de Cala Jondal

Un total de 997 niños y jóvenes de entre 8 y 17 años han participado este verano en los campamentos de Cala Jondal organizados por el departamento de Juventud, Participación Ciudadana y Parc Insular de Serveis de Sa Coma del Consell Insular de Ibiza. Los campamentos se han desarrollado entre el 22 de junio y el 29 de agosto, distribuidos en diez turnos adaptados a las diferentes franjas de edad.

Los participantes han podido disfrutar de tres modalidades distintas: Aventura y Deportes, Aventura y Medio Ambiente y Aventura y Arte. Las actividades han estado dirigidas a niños y jóvenes de entre 8 y 11 años, de 12 a 15 años y de 14 a 17 años.

En total, los diez turnos han contado con 130 monitores, encargados de acompañar a los participantes durante las distintas estancias. El programa comenzó el 22 de junio con un primer turno de Aventura y Deportes para niños de 8 a 11 años y finalizó el 29 de agosto con el décimo turno, dedicado a Aventura y Arte para jóvenes de 12 a 15 años.

Campamento Es Jondal. / CIE

Además, el Campamento Exploradores, otra de las modalidades organizadas este verano, se ha desarrollado este año en la zona de la Foia de Castalla, en Alicante, y ha contado con 59 jóvenes inscritos de entre 14 y 17 años. Durante la estancia, los participantes han realizado actividades de aventura, talleres y excursiones culturales.

La consellera de Juventud, Marilina Ribas, se ha mostrado satisfecha con el desarrollo de esta nueva edición y ha destacado que “los campamentos son una de las actividades de Juventud más consolidadas y esperadas del verano, porque ofrecen a los niños y jóvenes de Ibiza la posibilidad de convivir, hacer nuevas amistades y disfrutar de actividades educativas, deportivas y de contacto con la naturaleza”.

Campamento Es Jondal. / CIE

"Programación adaptada a las diferentes edades"

Ribas también ha agradecido el trabajo de todo el equipo de profesionales y monitores que ha hecho posible el desarrollo de los campamentos “por su implicación y por garantizar que los niños y jóvenes puedan disfrutar de esta experiencia en las mejores condiciones y con una programación adaptada a las diferentes edades”.

La actividad de Cala Jondal durante 2026 no se ha limitado a los campamentos de verano. Durante los meses de mayo y junio, 39 grupos de centros educativos llevaron a 1.359 alumnos a las instalaciones en el marco de Diverestiu y otras actividades de campamento.

A estos se suman otros 296 niños y jóvenes de siete grupos procedentes de centros educativos y entidades de la isla, como el IES Algarb, el CEIP Sa Joveria, el CEIP Reina Sofia, el IES Quartó de Portmany, el IES Sa Colomina, Juniors Moviment Diocesà y ACTEF.