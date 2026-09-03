Alcohol, drogas e intrusismo: 14 denuncias en un dispositivo de la Policía Local de Ibiza

Un dispositivo de seguridad vial de la Policía Local de Ibiza llevado a cabo este miércoles por la noche se saldó con 14 denuncias y varias actuaciones relacionadas con el cumplimiento de las ordenanzas municipales y el control del transporte en el municipio.

Durante el operativo, los agentes tramitaron seis denuncias por infracciones de tráfico, dos por incumplimientos de la ordenanza municipal, una por tenencia de sustancias estupefacientes en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015 y otra por intrusismo en el transporte.

Además, la Policía Local detectó una alcoholemia administrativa y una alcoholemia con relevancia penal. También se realizaron dos pruebas de detección de drogas que arrojaron resultado positivo. El dispositivo permitió, asimismo, la retirada de dos vehículos mediante el servicio de grúa.

Inmovilización de un vehículo

En el marco de estas actuaciones, la Policía Local de Ibiza colaboró también con el servicio de Inspección del Consell de Ibiza en un control de transporte. Esta intervención concluyó con la inmovilización de un vehículo en la vía pública por parte de los inspectores del Consell, tras detectar un incumplimiento de la Ley de regulación de entrada de vehículos en Ibiza. El operativo forma parte de los controles desarrollados para reforzar la seguridad vial y vigilar el cumplimiento de la normativa de transporte y movilidad en el municipio de Ibiza.