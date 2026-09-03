Las islas lideran la subida del alquiler de habitaciones en España: 622 euros al mes

Baleares es la comunidad autónoma donde más ha subido el precio del alquiler de habitaciones en el último año. Compartir vivienda en las islas cuesta ya una media de 622 euros al mes, un 11,5% más que en julio de 2025, cuando el precio medio era de 558 euros mensuales, según el estudio 'Viviendas compartidas en España en 2026', elaborado por Fotocasa con datos de julio.

El incremento sitúa a Baleares al frente de las subidas en todo el país y consolida al archipiélago como el territorio más caro de España para alquilar una habitación. Solo otras tres comunidades superan los 500 euros mensuales: Cataluña, con 611 euros; Madrid, con 605 euros; y País Vasco, con 574 euros.

“Baleares lidera las subidas de precio de todo el país con un insostenible incremento interanual del 11,5%, situando el coste medio de una habitación en los 622 euros al mes”, señala María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Matos advierte de que la descompensación entre la alta demanda y la escasez de oferta de alquiler tradicional está impactando de lleno en las islas y encareciendo “significativamente las alternativas residenciales más básicas”. A su juicio, se trata de “una situación crítica de accesibilidad que expulsa a estudiantes, jóvenes y trabajadores del mercado de la vivienda”.

La presión también se refleja en Palma, donde el precio de una habitación se ha disparado un 13,7% en un año hasta alcanzar los 653 euros mensuales. La capital balear figura entre las ciudades españolas con mayores incrementos interanuales y es la tercera más cara del país entre las analizadas, solo por detrás de Sant Cugat del Vallès, con 706 euros, y Villanueva de la Cañada, con 667 euros.

Comunidades que bajan el precio

En el conjunto de España, 13 comunidades autónomas registran subidas en el precio del alquiler de habitaciones. Tras Baleares, los mayores incrementos se dan en Cantabria, con un 11,3%; Aragón, con un 9,3%; Canarias, con un 8,5%; y la Región de Murcia, con un 7,5%. En cambio, cuatro comunidades presentan descensos interanuales: Andalucía, con una caída del 2,8%; País Vasco, con un 1,6%; La Rioja, con un 1,3%; y Cataluña, con un 1,1%.

Por municipios, Fotocasa destaca que el precio medio de las habitaciones ha subido en 54 de las 67 ciudades analizadas con variación interanual, lo que supone el 80% del total. Palma se encuentra entre las diez ciudades con incrementos superiores al 10%, junto a Paterna, Badajoz, Cáceres, Leganés, Alcoy, Villaviciosa de Odón, Huelva, Zaragoza y Sabadell.