Ayudas para desplazarse y vivienda docente: Educación pone el foco en Ibiza y Formentera

La conselleria de Educación y Universidades propondrá ayudas para los docentes que tengan que desplazarse a otras islas para incorporarse a sus puestos de trabajo y un reconocimiento para los profesores que ejerzan como mentores del nuevo personal que haya obtenido plaza como funcionario. Entre los asuntos que se abordarán también figuran los problemas de vivienda que afrontan los docentes en Ibiza, Formentera y Menorca, y las plazas de difícil y muy difícil cobertura en estas islas.

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha dado a conocer estas propuestas en una rueda de prensa y ha explicado que se debatirán en las distintas mesas de negociación del nuevo acuerdo marco educativo para el periodo 2027-2031.

Ayudas, vivienda y plazas de difícil cobertura

En relación con la ayuda por desplazamiento, Vera ha señalado que Baleares es una comunidad plurinsular y que la movilidad entre islas "cuesta más", por lo que considera que deben establecerse medidas compensatorias para los docentes cuando cambian de isla de residencia. "La intención es que en los primeras no haya renuncias porque la destinación es demasiado costosa", ha remarcado.

La conselleria plantea también un complemento destinado a reconocer el trabajo de apoyo que realizan los docentes con más experiencia a los nuevos compañeros que han aprobado la oposición. Vera ha avanzado igualmente que se trabajará en un calendario para recuperar las pagas extraordinarias, de forma que se abonen de manera "íntegra", algo que ha considerado "de justicia".

Por otro lado, Vera ha anunciado que todos los centros educativos públicos dispondrán de comedor escolar durante el curso 2026-2027, que comenzará el 10 de septiembre. El conseller ha calificado este servicio de "fundamental" para la conciliación laboral y para atender al alumnado "vulnerable".

Asimismo, ha ofrecido datos sobre la cobertura de las plazas docentes que todavía permanecían vacantes. Para ello se abrió un proceso urgente destinado a cubrir 85 plazas y este viernes se abrirá otro para atender las bajas que se hayan podido producir durante los primeros días de septiembre. De este modo, según Vera, la "mayoría" de las plazas habrían quedado cubiertas, con la excepción de "algunas" en Ibiza y Menorca.