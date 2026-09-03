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Atención trabajadores de Ibiza: ponerse enfermo en vacaciones no significa perder esos días

El Estatuto de los Trabajadores permite recuperar los días de descanso que coincidan con una baja médica certificada

IBIZA. CAMAREROS TERRAZAS OFERTAS EMPLEO TRABAJO TRABAJADORES

IBIZA. CAMAREROS TERRAZAS OFERTAS EMPLEO TRABAJO TRABAJADORES / J.A. Riera

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Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

Las vacaciones son especialmente esperadas en Ibiza después de meses de trabajo intenso, sobre todo entre los empleados de la hostelería, el turismo y otros sectores vinculados a la temporada. Pero ¿qué ocurre si un trabajador se pone enfermo justo cuando empieza sus días de descanso? No necesariamente pierde esas vacaciones.

El Estatuto de los Trabajadores contempla esta situación y permite recuperar los días que coincidan con una incapacidad temporal. El artículo 38.3 establece que, cuando el periodo de vacaciones coincide con una baja médica, el trabajador puede disfrutar de esos días posteriormente, una vez reciba el alta y dentro de los plazos establecidos.

La baja médica interrumpe las vacaciones

La clave está en que no basta con encontrarse mal o quedarse en casa. Para que los días de vacaciones dejen de computar como descanso es necesario contar con un parte de baja médica que certifique la incapacidad temporal.

Una vez reconocida la baja, los días afectados dejan de considerarse vacaciones y pasan a formar parte del periodo de incapacidad temporal. El trabajador debe comunicar la situación a la empresa lo antes posible y presentar la documentación médica correspondiente.

Esto puede resultar especialmente relevante en Ibiza, donde miles de trabajadores afrontan durante los meses de temporada jornadas intensas en hoteles, restaurantes, comercios y empresas relacionadas con el turismo y concentran sus periodos de descanso en determinados momentos del año.

¿Cuándo se pueden recuperar los días?

Los días de vacaciones que coincidan con una incapacidad temporal no se pierden. El trabajador podrá disfrutarlos posteriormente una vez haya recibido el alta médica. La legislación establece un plazo máximo: podrán recuperarse hasta 18 meses después de que haya terminado el año en el que se generaron las vacaciones.

Por ejemplo, si un trabajador de Ibiza tenía vacaciones fijadas en 2026 y durante esos días inicia una baja médica, podrá disfrutar posteriormente de los días que quedaron pendientes dentro del plazo legal. La fecha concreta deberá acordarse con la empresa, teniendo en cuenta tanto el derecho del trabajador como las necesidades de organización del negocio.

¿Y si la baja empieza antes de las vacaciones?

También existe protección cuando la enfermedad o el accidente se produce antes de que comiencen las vacaciones.

Si un empleado ya tenía fijado su periodo de descanso, pero recibe una baja médica antes de iniciarlo, las vacaciones no llegan a comenzar. El trabajador mantiene esos días para disfrutarlos posteriormente una vez reciba el alta.

Por tanto, tener unas vacaciones programadas no impide que una incapacidad temporal modifique las fechas previstas.

Un requisito fundamental

El punto más importante es contar con una baja médica oficial. Un trabajador que simplemente se encuentre enfermo durante sus vacaciones, pero no tenga reconocida una incapacidad temporal, no puede considerar automáticamente esos días como recuperables.

Por eso, ante una enfermedad o accidente durante las vacaciones, el reconocimiento médico de la incapacidad temporal resulta fundamental para que esos días puedan dejar de computar como periodo de descanso.

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En Ibiza, donde el verano concentra una parte importante de la actividad económica y laboral de la isla, conocer este derecho puede resultar especialmente útil para los trabajadores que afrontan la temporada y esperan a sus vacaciones para recuperar fuerzas.

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