"Jamás hagáis esto": Alexia Hartmann, médica de Ibiza, presencia el atragantamiento de un niño en un bar y lanza una advertencia

Una comida en la terraza de un bar terminó en un momento de gran tensión para la médica de Ibiza Alexia Hartmann, que ha relatado en redes sociales el angustioso episodio que presenció junto a una familia y un niño pequeño.

Según explica en un vídeo publicado en sus redes, el menor estaba comiendo "unas alitas de pollo o algo así" cuando comenzó a atragantarse. El niño intentaba toser y mostraba signos de angustia, lo que provocó que sus familiares se levantaran rápidamente para intentar ayudarle.

La situación también llamó la atención del resto de clientes de la terraza. Sin embargo, Hartmann se sorprendió por algunos de los consejos que recibió la familia en esos momentos. "Me ha llamado mucho la atención porque el resto de mesas estaban diciéndole que se metiese una bola de pan o que bebiese", relata.

La joven aprovecha su experiencia para lanzar una advertencia sobre una de las reacciones que debe evitarse ante un atragantamiento: introducir más alimentos o líquidos para intentar que la persona trague aquello que está bloqueando la vía respiratoria.

"Jamás, jamás metáis más cosas cuando una persona se está atragantando, porque es muy peligroso", señala en el vídeo. Según explica, hacerlo puede empeorar la obstrucción.

Qué hacer ante un atragantamiento

Hartmann recuerda también algunas de las actuaciones que se recomiendan ante un episodio de atragantamiento. Si la persona puede toser, la primera indicación es animarla a seguir tosiendo para intentar expulsar por sí misma el objeto que bloquea la vía aérea.

La situación cambia si la persona deja de toser o la tos resulta ineficaz. En ese caso, Hartmann explica que deben realizarse cinco golpes en la espalda, entre las dos escápulas, y cinco compresiones abdominales, conocidas habitualmente como maniobra de Heimlich.

"Pero nunca metáis más cosas, es muy peligroso", insiste al final de la grabación. La importancia de conocer cómo actuar ante un atragantamiento, especialmente cuando se trata de niños, y evitar remedios populares que pueden agravar la obstrucción, puede salvar vidas.