El aeropuerto de Ibiza se cuela entre los 30 mejor valorados de Europa

Viajar desde Ibiza no siempre es barato, ni sencillo en temporada alta, pero al menos hay algo que los viajeros parecen tener bastante claro: el aeropuerto de la isla está bien valorado. La terminal ibicenca ocupa el puesto 27 entre los aeropuertos mejor valorados de Europa, con una puntuación de 4,1 sobre 5 y más de 9.400 reseñas. Este dato coloca a Ibiza entre los grandes aeropuertos españoles que consiguen hacerse un hueco en la parte alta de la clasificación.

España, de hecho, sale especialmente bien parada en este ranking. Es el país europeo con la mejor valoración media, un 4,08 sobre 5 entre los aeropuertos de mayor volumen de pasajeros analizados. Por detrás aparecen Portugal (3,93), Grecia (3,75), Alemania (3,69), Italia (3,68), Reino Unido (3,63) y Francia (3,56).

Ibiza, en el top 30

El aeropuerto de Ibiza es el octavo español mejor situado en la clasificación y forma parte de un grupo de nueve aeropuertos españoles que aparecen entre los 30 primeros. Por delante están Alicante-Elche y Fuerteventura, ambos con un 4,3 y en los puestos sexto y décimo de Europa, respectivamente. Gran Canaria ocupa el puesto 16 con un 4,2.

Madrid-Barajas, Palma de Mallorca, Lanzarote y Bilbao también obtienen un 4,1, aunque sus posiciones son diferentes. Ibiza aparece justo después de Bilbao, en el puesto 27. Barcelona-El Prat, con un 4,0, ocupa el puesto 30.

Así queda España en el ranking europeo

6. Alicante-Elche: 4,3

10. Fuerteventura: 4,3

16. Gran Canaria: 4,2

20. Madrid-Barajas: 4,1

21. Palma de Mallorca: 4,1

25. Lanzarote: 4,1

26. Bilbao: 4,1

27. Ibiza: 4,1

30. Barcelona-El Prat: 4,0

32. Málaga-Costa del Sol: 4,0

33. Tenerife Sur: 4,0

34. Valencia: 4,0

52. Sevilla: 3,8

Barcelona y Palma, las notas discordantes

No todo son buenas noticias para los aeropuertos españoles. Barcelona-El Prat protagoniza el mayor descenso de todo el ranking europeo: pierde nueve puestos y baja del 4,1 al 4. Palma de Mallorca tampoco sale bien parada y cae seis posiciones, del puesto 15 al 21.

Son los dos únicos aeropuertos españoles que empeoran su puntuación. El descenso de ambos hace que la media española pase de 4,10 a 4,08 puntos. Madrid-Barajas, en cambio, gana dos posiciones y Gran Canaria sube una. Los otros nueve aeropuertos españoles mantienen su puesto.

Hay aeropuertos españoles todavía mejor valorados

El ranking tiene una pequeña trampa: solo incluye aeropuertos con un determinado volumen de pasajeros. Por eso, algunos aeródromos españoles con mejores valoraciones ni siquiera aparecen.

Es el caso de El Hierro y La Gomera, que alcanzan un 4,5 sobre 5, o de Girona-Costa Brava, con un 4,4. Es decir, si estos aeropuertos reunieran el volumen de pasajeros necesario para entrar en la clasificación europea, podrían superar incluso a Alicante-Elche, el español mejor situado.

En total, el análisis nacional contempla los 43 aeropuertos comerciales de España, lo que permite hacerse una idea más completa de cómo valoran los viajeros los aeródromos del país.