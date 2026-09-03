La Aemet avisa de temperaturas muy altas en Ibiza y Formentera hasta comienzos de la próxima semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido una nota informativa por un episodio de temperaturas altas en la Península y Baleares, que afectará a las Pitiusas, que podría prolongarse hasta comienzos de la próxima semana. Según la información de la agencia, tras dos semanas con temperaturas próximas a los valores normales, e incluso por debajo de lo habitual en algunas zonas de la Península, la situación cambia con la presencia de una dana al suroeste peninsular y una zona de altas presiones en el norte de África y el mar de Alborán.

Esta configuración favorecerá la entrada de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión sobre buena parte de la Península y Baleares. La elevada insolación y la subsidencia contribuirán, además, a un ascenso progresivo de las temperaturas durante los próximos días.

La Aemet advierte de que se alcanzarán "valores muy altos" para esta época del año, tanto durante el día como por la noche. La agencia prevé un nivel de peligro importante durante las horas centrales, especialmente para actividades al aire libre y para personas vulnerables, como personas de edad avanzada o con enfermedades cardiovasculares.

La nota también señala que las noches serán muy cálidas y que el nivel de peligro de incendio se situará en valores muy altos o extremos. A partir del sábado, esta situación podría ir acompañada de tormentas, aunque la Aemet subraya que existe una elevada incertidumbre sobre la intensidad, extensión y duración del fenómeno.

Con la información actual, la agencia considera que este episodio probablemente no llegará a conformar un aviso especial por ola de calor.

Para este jueves, la Aemet prevé que se intensifique el flujo cálido de componente sur, con nuevos ascensos térmicos en la Península. A partir del viernes, la evolución de la dana introduce mayor incertidumbre, aunque es probable que los valores diurnos sigan subiendo en el área mediterránea y en la mitad norte peninsular.

De cara al fin de semana, el escenario más probable apunta a un descenso progresivo de las temperaturas en buena parte de la Península, aunque se mantendrían valores anormalmente altos en distintas zonas. A comienzos de la próxima semana, la Aemet prevé que el calor continúe en el suroeste y en el interior del tercio este peninsular, con descensos más generalizados a partir del martes.

Un otoño probablemente más cálido de lo normal

La Aemet también ha avanzado su tendencia para el otoño meteorológico, que comprende los meses de septiembre, octubre y noviembre. Según la agencia, existe una alta probabilidad, de entre el 60% y el 70%, de que el otoño sea más cálido de lo normal en toda España, especialmente en el norte y este de la Península y en los archipiélagos. La probabilidad de que el trimestre sea más frío de lo habitual se sitúa únicamente en el 10%.

En cuanto a las precipitaciones, la incertidumbre es mayor. En el norte y este peninsular y en Baleares, la Aemet estima un 40% de probabilidad de que el otoño sea más lluvioso de lo normal, frente a un 25% de probabilidad de que sea más seco.