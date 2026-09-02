Una taberna irlandesa en Vara de Rey para abrir el Eivissa Jazz

El violín de Sinéad Cormican bastó para cambiar el pulso de s’Alamera. El público ya ocupaba las sillas del paseo de Vara de Rey cuando la cantante y violinista de raíces irlandesas y gaditanas atacó las primeras notas de 'Chant of Bilú', el tema que abre 'Sang', el disco grabado en 2021 en el Jazz a Mar de Portocolom, en Felanitx. Aquellas siete canciones, nunca antes interpretadas en “la isla vecina”, como la llamó la propia Cormican, fueron las encargadas de abrir la trigésimo octava edición del Eivissa Jazz. Y lo hicieron con una mezcla tan natural como poco previsible: gigas de aire irlandés, boleros, baladas, momentos de jazz más juguetón, scat y hasta una rumba, Ma, dedicada a su familia andaluza y a otra isla emocional, San Fernando, la tierra de Camarón.

El concierto tuvo algo de viaje familiar y algo de reunión de músicos que se escuchan de verdad. Cormican estuvo acompañada por un combo de mallorquines en el que el trombón de Tomeu Garcias se llevó buena parte de los solos. Junto a él, su hermano Joan Garcias al contrabajo, Toni Vaquer al piano y Andreu Pitarch a la batería completaron una formación compacta, elegante y con ganas de jugar.

Entre los momentos más celebrados estuvo 'Coses d’enamorats', una canción popular de Llucmajor, el pueblo de los Garcias Tur. La propia Cormican recordó que los dos hermanos tienen “una pata ibicenca” y quizá por eso la tonada sonó, por momentos, cercana a la cançó redoblada pitiusa. No exactamente igual, pero sí familiar, como esas músicas que parecen saludarse de isla a isla sin necesidad de demasiadas explicaciones.

Sinéad Cormican, durante el concierto en Vara de Rey. / Andrés Iglesias

El cierre llegó teñido de verde. Cormican eligió un Irish tune compuesto por su padre y empezó casi a capela, como si el concierto regresara al silencio inicial del violín. Después, la pieza fue creciendo poco a poco, con un crescendo que acabó poniendo al público a palmear mientras la banda se movía sobre el escenario con una energía contagiosa. Durante unos minutos, Vara de Rey dejó de ser paseo y pareció una taberna de Galway. Faltaron, quizá, las pintas de cerveza negra. Sobró música.

Swing de bolsillo grande

Tras la pausa, el festival cambió de color sin abandonar la alegría. Apareció en escena Jive at Nine, una de las apuestas recientes del coordinador artístico del Eivissa Jazz, Vicent Tur Ramon. Un noneto con sabor a orquesta clásica, pero con tamaño manejable: sección de saxos, trompetas, trombón, contrabajo y batería. Una especie de big band en formato de minibús, pensada para recuperar el pulso de aquellos años en los que el jazz era música de baile, de noche y de cierta irreverencia.

Vicent Tur Ramon, en Jive at Nine. / Andrés Iglesias

El nombre ya era toda una declaración de intenciones. Jive at Nine toma prestado el título de un estándar compuesto por Count Basie y Harry Edison, popularizado por la orquesta de Basie en 1939. Aquel espíritu de swing canalla, elegante y bailable volvió a aparecer en Ibiza con una propuesta que miraba al pasado sin sonar a museo.

A la formación se unieron Claudia Ottelli e Iván Pacheco, es decir, Swingin’ Tonic en formato dúo. Voz y guitarra para añadir una capa de alegría vintage, de las que funcionan sin necesidad de artificios. La alianza encendió al público con esa mezcla de precisión y descaro que pide el swing: música bien tocada, pero con la sonrisa puesta.

La noche todavía guardaba un último cruce. Sinéad Cormican regresó como invitada para cantar dos temas junto a ellos: 'Why Don’t You Do Right?', asociado a Peggy Lee y Benny Goodman, y 'Beggin’, el soul que The Four Seasons lanzó en 1967 antes de que la canción viviera otras muchas vidas.

Así arrancó el Eivissa Jazz: con un violín capaz de silenciar el paseo, una canción irlandesa convertida en fiesta, un puñado de músicos mallorquines jugando con raíces mediterráneas y una descarga de swing que recordó que el jazz, además de escucharse, también puede dar muchas ganas de levantarse de la silla.