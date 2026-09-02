Una mujer, a punto de caer desde un cuarto piso en Ibiza

Quienes hoy sobre las diez de la mañana se encontraban en el tramo final del paseo de Platja d'en Bossa se han llevado un susto. Al mirar hacia arriba, han visto a una mujer agarrada a la barandilla de un cuarto piso. La mujer, con un vestido sobre el bikini y con el bolso en el hombro, trataba de mantener el equilibro agarrada con las manos a la barandilla y con los pies en el pequeño zócalo exterior del balcón.

La terraza del edificio da al paseo de Platja d'en Bossa, cuando este llega ya a la calle Fray Luis de León, a escasos metros de la frontera entre los municipios de Ibiza y Sant Josep.

Algunos de los peatones han comenzado a chillar mientras temían por la integridad de la mujer, que hacía lo imposible por no acabar cayendo desde tanta altura. La joven ha dado algunos pasos hasta que, finalmente, ha conseguido pasar una pierna por la barandilla y volver al interior de la terraza, para alivio de quienes contemplaban la escena. En un momento, la joven, que iba descalza, se gira, al escuchar los gritos, y saluda a quienes contemplan la escena. Una aparente tranquilidad que sorprende al pensar que se encontraba a gran altura.

Hasta el lugar del suceso se ha desplazado una ambulancia, después de que los testigos llamaran a los servicios de emergencia. Según explican residentes en la zona el piso en cuyo exterior estaba la mujer no es un piso de alquiler. Eso sí, señalan que son habituales las fiestas.

Este no es el primer caso similar que ocurre en la zona. En esta misma urbanización, hace casi un año, en octubre del año pasado, la policía tuvo que intervenir en otra de las viviendas, en otro bloque, pero también un cuarto piso, cuando un hombre drogado trataba de arrojarse desde la terraza. En aquel caso, varias personas acabaron impidiendo que el hombre acabara en el asfalto.