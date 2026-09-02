"Sant Josep necesita abrir una nueva etapa": Vicent Roselló quiere ser alcalde de Sant Josep y se presenta a las primarias del PSOE

Vicent Roselló Ribas, concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sant Josep y secretario general de la Federació Socialista d'Eivissa (FSE-PSOE), ha anunciado que concurrirá a las primarias del PSOE para optar a ser candidato a la alcaldía del municipio en las elecciones de 2027. El dirigente socialista ha situado entre sus principales propuestas la mejora de los servicios públicos, el acceso a la vivienda, la protección del patrimonio y del entorno natural y una gestión municipal basada en el diálogo y la transparencia.

Roselló, nacido en Sant Agustí en 1978, justifica su decisión por su "compromiso con el municipio de Sant Josep de sa Talaia" y por lo que considera la "necesidad de un cambio en el Ayuntamiento". "Me presento a las primarias para optar a la alcaldía de Sant Josep porque creo firmemente que nuestro municipio necesita abrir una nueva etapa. Una etapa de rigor, de transparencia, de honestidad y de reencuentro", ha manifestado al anunciar su candidatura.

El concejal socialista ha fijado como principales ejes de su propuesta "la defensa decidida de los servicios públicos de calidad, la protección de nuestra identidad y del entorno natural, y el diálogo y la transparencia absoluta". En materia de servicios públicos, plantea centrar la actuación municipal en ámbitos como la educación, la conciliación familiar, las infraestructuras y el acceso a la vivienda.

A estas prioridades añade la protección del patrimonio histórico, las playas y los espacios rurales de Sant Josep. Roselló defiende además un Ayuntamiento próximo a los ciudadanos y que, según plantea, sea capaz de atender la diversidad territorial del municipio. "No somos un único núcleo; somos una suma de parroquias y pueblos únicos, cada uno con su propia identidad y sus propias necesidades", ha afirmado.

Su candidatura apuesta en este sentido por reforzar el diálogo con los vecinos, las entidades y las asociaciones y por desarrollar una gestión municipal basada en la escucha activa. "Cada vecino y cada vecina debe sentir que su Ayuntamiento es una casa de puertas abiertas", ha señalado.

Roselló considera asimismo que "el municipio necesita gestores preparados, capaces de liderar la administración con eficacia y de restablecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones". Frente a lo que define como "grandes promesas vacías de contenido", asegura que su propuesta pretende centrarse en el "trabajo diario, el rigor técnico en la gestión, el diálogo constante y el amor absoluto por Sant Josep de sa Talaia".

El aspirante a las primarias socialistas sostiene que da este paso con la voluntad de "construir una propuesta municipal desde el consenso, la proximidad y la participación, con la mirada puesta en el conjunto de las parroquias del municipio y en los retos que deberá afrontar Sant Josep en los próximos años".

Roselló es concejal del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia desde 2019 y ejerce como portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista desde 2023. En 2024 asumió la secretaría general de la Federació Socialista d'Eivissa (FSE-PSOE), responsabilidad que renovó en el Congreso de 2025.

Licenciado en Humanidades, es inspector de Educación y anteriormente ha trabajado como maestro, profesor y jefe de estudios del Institut de Sant Agustí. También ha sido profesor asociado de la Universitat de les Illes Balears (UIB) en el máster de Formación del Profesorado.

Tras anunciar su candidatura, Roselló ha hecho un llamamiento a la militancia socialista de Sant Josep para que participe en el proceso de primarias y respalde su propuesta. "Quiero pedir a la militancia que cuente conmigo, que participe en este proyecto y que tenga la confianza de que, juntos y juntas, podemos construir la alternativa que Sant Josep necesita", ha afirmado.