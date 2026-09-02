La Mostra Ixtar Curts celebrará los días 4 y 5 de septiembre en Sant Antoni su XXVII edición, con una programación que reunirá talento local, estatal e internacional. Impulsada por el Ayuntamiento de Sant Antoni y considerada por la organización la muestra de cortometrajes más antigua de las Illes Balears, la cita busca reafirmarse como uno de los acontecimientos cinematográficos más relevantes del calendario cultural balear.

Organizada por la actriz Nuria Santos y el promotor cultural Ramon Mayol, la Mostra se plantea como punto de encuentro entre creadores, profesionales del sector audiovisual y público general y, según sus responsables, contribuye a proyectar Sant Antoni y el conjunto de la isla de Ibiza como espacio de referencia para el cine emergente.

Sant Antoni se convierte en capital del cortometraje con la Mostra Ixtar Curts / Mostra Ixtar Curts

Entre los invitados de fuera de la isla figuran Eric Francés, actor y Padrí d'Honor de la Mostra; María Guerra, directora galardonada en la edición anterior; la actriz Elena Octavia; la joven directora mallorquina Alba Bestard, y Gonzalo Alejandro Díaz Rodríguez, director canario con producción italiana. También participarán creadores de Mallorca, Andalucía, Valencia, Euskadi, Madrid y Chile, una presencia que, según la organización, refuerza el carácter "plural y abierto" del festival.

La Mostra contará igualmente con representación institucional del municipio y de la isla, entre ella el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra; la concejala de Cultura, Eva Prats, y el director insular de Cultura del Consell de Ibiza, Miquel Costa, además de representantes del tejido audiovisual ibicenco.

Una programación con talento local e internacional

La jornada inaugural del viernes 4 de septiembre comenzará a las 20 horas y las proyecciones arrancarán a las 20.30 horas, con una selección de cortometrajes de las Illes Balears y de otras comunidades autónomas. El programa incluirá una proyección especial, fuera de concurso, de 'EnVIA2', de Joan Francolí.

Los cinco cortometrajes finalistas de la Secció Balear de IXTAR CURTS serán 'El Ressò de la mirada', de Carles Bover; 'Lady in Red', de Tomás Rojo y Santiago Rindel; 'Veganos', de Julio Alcántara; 'Check-out', de Alba Bestard, y 'Subtext', de Javier Riera. Las obras se proyectarán a partir de las 20.30 horas.

Las votaciones del público tendrán lugar a las 21.45 horas y a las 22 horas se celebrará la entrega de premios, seguida del tradicional "sopar de gala".

La programación del sábado 5 de septiembre comenzará a las 11.30 horas con el 'Brunch de cine', una reunión informal concebida para facilitar el diálogo entre creadores y público.

A las 20 horas arrancará la Secció Oficial, con una selección de cortometrajes internacionales y estatales. Entre ellos se incluye la proyección, fuera de concurso, de 'Tao'a', del director rapanui Leo Pakarati, además de obras procedentes de Valencia, Vizcaya, Cádiz, Madrid, Tarragona, Álava y Jaén.

A continuación, a las 20.30 horas, se proyectarán los diez cortometrajes finalistas: 'Raffaella Johnson', de Gonzalo Díaz; 'El reto', de Víctor Devesa; 'Duele la lluvia', de Erik Campos; 'Las nuestras', de María Espejo; 'Manolín', de Albert Mariné; 'El revisor', de Jandro López; 'Historia de un chico triste', de Carlos Blázquez; 'Carta de luz', de Oliver González, y 'Goodbye, Carabanchel' y 'Luciérnagas', de Jorge Ruiz Laffond y Berry Espinosa.

'Las voces del rodaje', el encuentro profesional de la Mostra

Otra de las actividades destacadas por la organización es 'Las voces del rodaje', presentada por el Departamento de Industria de la Mostra. BiBo Hive Café Ibiza, la cafetería de BiBo Park, se transformará en un espacio cinematográfico el sábado 4 de septiembre a las 11.30 horas, en una sesión moderada por Imma Puerto.

"Una actividad que convertirá el BiBo Park en un auténtico plató abierto... donde la luz, la vegetación y la arquitectura vegetal del parque se integran en la conversación...", destaca la organización.

En esta actividad participarán Elena Octavia, actriz; Àngels Martínez, directora de casting; Eric Francés, actor; Pablo Alcántara, productor; María Guerra, directora; Nuria Santos, coordinadora de la Mostra, y Manolo Matoses, director de fotografía. Según explica la organización, los participantes dibujarán "el mapa real de un rodaje" y compartirán experiencias sobre la selección de talento, la interpretación, la producción, la dirección de fotografía y la organización del set.

La organización considera la Mostra Ixtar Curts "un instrumento cultural de primer orden" para Sant Antoni y para el conjunto de la isla y sostiene que su trayectoria, la calidad de los participantes y su capacidad para generar espacios de formación, debate y proyección internacional la sitúan como "un festival imprescindible" para el desarrollo del sector audiovisual balear.

La XXVII edición contará también con una pieza artística como galardón oficial: la figura conmemorativa creada por la escultora Elena Abeni, conocida como EL.Rol. La obra, titulada 'V', forma parte de la serie 'Peces i Arbres' y será entregada a las personalidades homenajeadas durante el festival junto con un certificado de autenticidad expedido por la artista.

La organización señala que esta XXVII edición refuerza su voluntad de convertir Sant Antoni en "un centro de referencia cinematográfica", capaz de atraer talento, generar oportunidades y proyectar "una imagen cultural sólida, diversa y contemporánea".