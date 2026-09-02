El reto de María Monfort Matutes para pescar más 'raors' en Ibiza: "Mi deber es pescar cuantos más pueda para el abuelito"

Para muchos aficionados a la pesca en Ibiza, el 1 de septiembre tiene algo de día de fiesta. Se abre la temporada del raor y toca salir al mar, preparar los aparejos y probar suerte para conseguir uno de los pescados más apreciados de las islas.

María Monfort ha querido enseñar en Instagram cómo vive este día junto a su familia. Y, por lo que se ve en su vídeo, la jornada tiene de todo: retos, cebos bastante particulares, muchos raors y algún que otro susto.

"Mi deber es pescar cuantos más raones pueda para llevárselos al abuelito después", cuenta María al comienzo del vídeo en referencia a su abuelo, el exministro ibicenco Abel Matutes. Y se marca un objetivo concreto: 25 pescados. Pero no es la única que llega con deberes. Lydia, su hermana, quiere conseguir 35; Carmen, su madre, 30; Oli, 15; Bruno, 20 y Nieves se propone llegar hasta los 40.

El cebo del 'raor': corazón de cordero y gusano coreano

Para conseguirlo hay que preparar bien el equipo. María enseña los dos cebos que utilizan durante la jornada: corazón de cordero y gusano coreano. Y aquí empieza otra aventura: "Tienes que vigilar que no te muerda", avisa mientras enseña uno de los gusanos. Pero si alguien pensaba que el mayor peligro de la jornada estaba bajo el agua, estaba equivocado.

María Monfort enseñando el cebo que usa para la pesca. / Instagram

Una vez capturado el raor, toca retirar el anzuelo. Y los pequeños peces tampoco parecen demasiado dispuestos a colaborar. "¡Se te agarran los dientes!", exclama María, que reconoce que uno de ellos llegó a morderla. "Esto se te agarra aquí y te hace un daño...", explica entre risas.

La propia María resume la jornada de una manera bastante gráfica: "Esto es un campo de vida, literalmente". Entre raors que muerden, gusanos, anzuelos y el riesgo de acabar pisando alguno al caminar descalzo, la pesca tiene su dosis de aventura.

Monfort con su pesca. / Instagram

¿Quién pescó más 'raors'?

Después de varias horas llega el momento de hacer cuentas. Y aquí los objetivos iniciales se quedan cortos en algunos casos. María asegura haber pescado 37 raors. Lydia y Carmen empatan con 50 ejemplares cada una, mientras que Oli consigue 15, Bruno 14 y Nieves 20.

Una jornada que refleja la importancia que tiene el raor en Ibiza y la expectación que genera cada año la apertura de su temporada. Como explica María Monfort Matutes al comienzo del vídeo, para muchos aficionados este pescado es mucho más que una captura: forma parte de una tradición muy arraigada en la isla y ayuda a la preservación de esta especie.