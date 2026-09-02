El PSOE pide una reunión urgente por la prueba piloto de peatonalización en Jesús

El Grupo Municipal Socialista de Santa Eulària ha solicitado la convocatoria urgente de la Comisión de Movilidad para abordar la situación generada por la prueba piloto de conversión parcial del centro de Jesús en zona peatonal.

El PSOE quiere conocer de primera mano el desarrollo de esta actuación, así como la documentación, los estudios y los criterios utilizados por el Ayuntamiento para su puesta en marcha y posterior evaluación.

La formación asegura en un comunicado que avanzar hacia un centro de Jesús más seguro, accesible y con mayor protagonismo para los peatones forma parte de su modelo de movilidad. No obstante, considera que cualquier medida de este tipo debe analizar también las consecuencias que puede generar en las calles a las que se desvía el tráfico.

En este caso, el corte de un tramo de la carretera y los nuevos itinerarios de circulación afectan, entre otras vías, al carrer de l’Estruç, una calle residencial en la que se encuentran el centro de salud y el centro de mayores de Jesús.

Charlas con los vecinos

El Grupo Municipal Socialista explica que ha visitado la zona para comprobar sobre el terreno el funcionamiento de la prueba piloto y escuchar las opiniones de vecinos del carrer de l’Estruç y de otros puntos de Jesús. Según el PSOE, durante estas visitas se han trasladado inquietudes relacionadas con la seguridad vial, el aparcamiento, el ruido, la calidad del aire, el posible aumento del tráfico y la afección a las personas que viven, trabajan o utilizan los equipamientos de la zona.

Los socialistas también señalan que algunos vecinos han planteado dudas sobre la información facilitada antes de la puesta en marcha de la actuación.

Peatonalización Jesús. / Sergio G. Cañizares

El PSOE sostiene que una prueba piloto debe servir precisamente para recoger información, experiencia y datos antes de adoptar decisiones definitivas. En este sentido, defiende que las opiniones, incidencias y valoraciones de las personas que viven a diario en las calles afectadas deben formar parte de esa evaluación.

Comisión de Movilidad

Por este motivo, el grupo ha registrado una solicitud para convocar la Comisión de Movilidad y reclamar toda la información relativa a la prueba piloto, incluidos el proyecto, los informes técnicos y jurídicos y los estudios sobre movilidad, tráfico, seguridad vial, accesibilidad, aparcamiento e impactos acústicos y ambientales.

También pedirá información sobre las comunicaciones y reuniones mantenidas con vecinos y entidades afectadas, así como sobre los criterios e indicadores previstos para evaluar los resultados y el impacto de la medida.

El Grupo Municipal Socialista considera especialmente importante conocer qué información se trasladó previamente a los vecinos de las calles afectadas y qué mecanismos de participación tuvieron antes de la implantación de la prueba piloto.

La formación subraya que el objetivo debe ser evitar enfrentar a unos vecinos con otros y encontrar soluciones que tengan en cuenta las necesidades del conjunto de Jesús.

Para el PSOE de Santa Eulària, mejorar el espacio público y avanzar hacia un centro más seguro y accesible debe ir acompañado de una planificación adecuada de la movilidad en todo el núcleo. “Peatonalizar el centro debe significar mejorar Jesús en su conjunto. Para conseguirlo, hay que escuchar, informar, evaluar y buscar soluciones con los vecinos”, sostiene el grupo municipal.