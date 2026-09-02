Empieza la carrera para encabezar las listas del PSOE al Consell y los ayuntamientos de Ibiza

La Federació Socialista d'Eivissa (FSE-PSOE) pone en marcha su maquinaria para las elecciones locales del próximo mes de mayo y esta semana inicia los procesos para elegir sus candidatos al Consell de Ibiza y a los ayuntamientos de Ibiza, Santa Eulària y Sant Josep. En el caso de Sant Antoni y Sant Joan, las primarias se desarrollarán más adelante, según el comunicado de prensa de los socialistas, que aún no avanzan unas fechas concretas.

El plazo para presentar las precandidaturas se abre desde este viernes hasta el próximo lunes, a las 12 del mediodía. Los aspirantes deberán formalizar su precandidatura por escrito y registrarla en las sedes de las respectivas agrupaciones socialistas.

Avales

En caso de que en alguno de los procesos se presente más de una precandidatura, los aspirantes deberán reunir avales equivalentes a entre el 15% y el 20% del total de militantes de la agrupación correspondiente. El periodo para recoger y presentar estos apoyos se extenderá del 9 al 16 de septiembre.

Si más de una precandidatura supera los requisitos establecidos, la primera vuelta de las elecciones primarias se convocaría el próximo 26 de septiembre. Por contra, si únicamente se presenta una persona en alguno de estos procesos, el aspirante será proclamado directamente candidato o candidata, sin necesidad de presentar avales ni de quedar ratificado en una votación.