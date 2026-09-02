Bienestar animal
Preocupación por varios gatos en mal estado dentro de un recinto cerrado en es Cubells: piden una inspección urgente
Acts 4 Animals reclama al Ayuntamiento de Sant Josep que compruebe si los animales están identificados, esterilizados y en condiciones adecuadas
La asociación Act 4 Animals ha solicitado al Ayuntamiento de Sant Josep y a las autoridades competentes una inspección urgente de un recinto cerrado situado en la zona de es Cubells en el que, según la entidad, se encontrarían más de diez gatos, presuntamente mantenidos en una jaula o instalación cerrada. En las imágenes proporcionadas por la asociación, se ve a los animales en mal estado, con infecciones en los ojos y muy bajo peso.
La entidad afirma que quiere actuar "con máxima prudencia" y que no atribuye públicamente ninguna responsabilidad concreta a ninguna persona. Por este motivo, solicita a las administraciones competentes una inspección urgente que permita comprobar el número real de animales, su estado sanitario, si disponen de identificación mediante microchip, si están esterilizados y si alguno pudiera ser gato comunitario, especialmente en caso de presentar una marca auricular compatible con el método CER (Captura, Esterilización y Retorno).
Acts 4 Animals recuerda en su comunicado que, conforme a la Ley 7/2023, los gatos comunitarios deben ser gestionados de forma ética, identificados, esterilizados y protegidos en su territorio. La entidad sostiene que, en caso de tratarse de gatos comunitarios capturados o retenidos, la administración competente debería valorar su situación y adoptar las medidas oportunas para garantizar su bienestar y, en su caso, su retorno seguro conforme a la normativa aplicable.
Asimismo, la organización considera necesario comprobar si la tenencia de un número elevado de gatos en un recinto de estas características pudiera requerir algún tipo de autorización administrativa o sanitaria, o la inscripción como núcleo zoológico, así como verificar si las condiciones de alojamiento, higiene, alimentación, agua, sombra y espacio son adecuadas.
Acts 4 Animals recuerda también que en agosto de 2025 ya puso en conocimiento del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia la posible existencia de infracciones administrativas relacionadas con animales en la misma zona. Según la información de la que dispone la entidad, no consta que desde entonces se haya producido una actuación municipal suficiente para resolver o esclarecer la situación.
Por todo ello, la asociación pide al Ayuntamiento de Sant Josep y a las autoridades competentes que actúen con urgencia, realicen una inspección documentada y adopten las medidas necesarias para garantizar el bienestar de los animales y el cumplimiento de la normativa vigente.
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