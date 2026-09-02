Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Paseo marítimo es ViverVertidoVivienda turísticaColegio Can Misses
instagramlinkedin

Política

El PP respalda las concentraciones programadas hoy en apoyo a Ceuta en todos los ayuntamientos de Ibiza

Los actos se han convocado para este miércoles a partir de las 20 horas en los consistorios de los cinco municipios de la isla

Repartidos más de 100.000 kits alimenticios y atendidas más de 7.500 personas en Ceuta.

Repartidos más de 100.000 kits alimenticios y atendidas más de 7.500 personas en Ceuta. / DI

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Ibiza

Ibiza

El Partido Popular de Ibiza ha reiterado su apoyo a las concentraciones convocadas para hoy por los ayuntamientos de la isla con el objetivo de mostrar su solidaridad y apoyo a Ceuta y a todos sus ciudadanos.

En este sentido, el portavoz insular, Toni Ramón, ha recordado que la formación respalda estas concentraciones con el objetivo de «trasladar un mensaje claro de apoyo a los ceutíes en unos momentos muy complicados. Ceuta no está sola y los ibicencos no vamos a mirar hacia otro lado».

Las concentraciones tendrán lugar este miércoles a las 20 horas a las puertas de los consistorios, coincidiendo con el Día de Ceuta, en un gesto de solidaridad institucional y de defensa de la unidad de España. «Son una muestra de solidaridad y respaldo a la soberanía nacional y al necesario y urgente restablecimiento de la normalidad», añade Ramón, quien anima a los ibicencos a salir a la calle y acercarse a las puertas de su ayuntamiento.

«Una situación crítica»

«La convocatoria promueve la unidad y el apoyo a los ceutíes y reivindica que las instituciones y el conjunto de la sociedad española están al lado de una ciudad que está viviendo una situación crítica. Es especialmente importante que la sociedad ibicenca acompañe a Ceuta en este momento», insiste Ramón.

Los populares denuncian también «la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez, que ofreció una lista de música y cerró por vacaciones mientras miles de personas entraban irregularmente en territorio español y los ceutíes quedaban abandonados a su suerte. Esta situación afecta al conjunto de España y requiere unidad, solidaridad y una respuesta firme de todas las instituciones, pero Sánchez nunca está, ni en las cuestiones ordinarias ni en las más excepcionales».

Noticias relacionadas y más

El portavoz de los populares pone el foco en el PSOE ibicenco ante la situación crítica que atraviesa Ceuta preguntando en este sentido si los socialistas se van a poner del lado de sus compañeros caballas que han decidido participar en la concentración convocada «o van a seguir arrodillados ante Pedro Sánchez y sus órdenes, dando la espalda a los ceutíes cuando más necesitan el apoyo del resto de España».

En Directo
Ver más

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Llama la atención: Que Formentera vuelva a quedarse sin inspector de turismo, y que el único que hay se coja vacaciones en pleno verano, que es cuando más se le necesita
  2. Roban joyas valoradas en hasta 18.000 euros en una joyería de Ibiza
  3. Así ha sido la emotiva despedida de Antonio Buendía, cabo mayor de la Guardia Civil de Ibiza
  4. “No nos sirve de nada tener vuelos a Nueva York si en invierno solo tenemos cuatro directos a la Península”, Mar Ocaña, sobre los vuelos directos con Ibiza
  5. Cambio brusco de tiempo en Ibiza: llegan lluvias y tormentas
  6. Llama la atención: Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento
  7. Cazado a 182 km/h en una carretera de Ibiza limitada a 80: era un vehículo de servicio público
  8. Un coche queda destrozado tras chocar contra un camión de basura en la carretera de Sant Josep

El PP respalda las concentraciones programadas hoy en apoyo a Ceuta en todos los ayuntamientos de Ibiza

El PP respalda las concentraciones programadas hoy en apoyo a Ceuta en todos los ayuntamientos de Ibiza

Un chollo en Ibiza: una casa entera en la Marina por 360.000 euros

Formentera constata la imposibilidad legal de devolver la competencia en menores

Formentera constata la imposibilidad legal de devolver la competencia en menores

Formentera triplica el precio medio de la vivienda usada en España

Formentera triplica el precio medio de la vivienda usada en España

Una mujer, a punto de caer desde un cuarto piso en Ibiza

Una mujer, a punto de caer desde un cuarto piso en Ibiza

¿Dónde están los mosquitos este verano en Ibiza? El calor extremo y la falta de lluvia pueden tener la respuesta

¿Dónde están los mosquitos este verano en Ibiza? El calor extremo y la falta de lluvia pueden tener la respuesta

"Ya han atropellado a varios" Piden ayuda para rescatar a varios perros abandonados junto a una carretera de Ibiza

El universo onírico de los "caballos nadadores" de Ricardo Lamin en Formentera

Tracking Pixel Contents