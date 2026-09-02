El PP respalda las concentraciones programadas hoy en apoyo a Ceuta en todos los ayuntamientos de Ibiza

El Partido Popular de Ibiza ha reiterado su apoyo a las concentraciones convocadas para hoy por los ayuntamientos de la isla con el objetivo de mostrar su solidaridad y apoyo a Ceuta y a todos sus ciudadanos.

En este sentido, el portavoz insular, Toni Ramón, ha recordado que la formación respalda estas concentraciones con el objetivo de «trasladar un mensaje claro de apoyo a los ceutíes en unos momentos muy complicados. Ceuta no está sola y los ibicencos no vamos a mirar hacia otro lado».

Las concentraciones tendrán lugar este miércoles a las 20 horas a las puertas de los consistorios, coincidiendo con el Día de Ceuta, en un gesto de solidaridad institucional y de defensa de la unidad de España. «Son una muestra de solidaridad y respaldo a la soberanía nacional y al necesario y urgente restablecimiento de la normalidad», añade Ramón, quien anima a los ibicencos a salir a la calle y acercarse a las puertas de su ayuntamiento.

«Una situación crítica»

«La convocatoria promueve la unidad y el apoyo a los ceutíes y reivindica que las instituciones y el conjunto de la sociedad española están al lado de una ciudad que está viviendo una situación crítica. Es especialmente importante que la sociedad ibicenca acompañe a Ceuta en este momento», insiste Ramón.

Los populares denuncian también «la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez, que ofreció una lista de música y cerró por vacaciones mientras miles de personas entraban irregularmente en territorio español y los ceutíes quedaban abandonados a su suerte. Esta situación afecta al conjunto de España y requiere unidad, solidaridad y una respuesta firme de todas las instituciones, pero Sánchez nunca está, ni en las cuestiones ordinarias ni en las más excepcionales».

El portavoz de los populares pone el foco en el PSOE ibicenco ante la situación crítica que atraviesa Ceuta preguntando en este sentido si los socialistas se van a poner del lado de sus compañeros caballas que han decidido participar en la concentración convocada «o van a seguir arrodillados ante Pedro Sánchez y sus órdenes, dando la espalda a los ceutíes cuando más necesitan el apoyo del resto de España».

En Directo

Albares insiste en la responsabilidad de las redes rusas en la crisis de Ceuta pese al informe de UE El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, insistió este miércoles en el papel de redes rusas en la gestación de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, pese a un informe del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) que apunta a que se dedicaron a amplificar la crisis a posteriori. "Hay muchos tuits de distintas personas, algunas con tareas gubernamentales, que están disponibles y son públicos. Incluso mi colega ucraniano (Andrí Sibiga) puso un tuit ese mismo día -hoy va a estar aquí y hablaremos en sala de todo ello-, puso un tuit detallando cómo las redes rusas habían estado muy, muy activas en ese momento", indicó Albares a EFE a su llegada a una reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE). Albares recordó que, en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados el pasado viernes, hizo "una descripción de todo aquello que hemos visto día a día, de cómo se fue gestando ese bulo donde se deformaba una sentencia del Tribunal Supremo que se hizo pública el día 8 de julio".

Urtasun no ve urgente que el Rey visite Ceuta y critica la "deleznable" actitud de PP y Vox en esta crisis El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha considerado que la visita del Rey Felipe VI a Ceuta "no es urgente" al afirmar que la prioridad ahora es que la ciudad autónoma recupere la normalidad, que a su juicio pasa por reubicar a la Península a los migrantes, en especial a los menores no acompañados, algo que va a insistir en demandar al PSOE. También ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de "instrumentalizar" esta crisis y a los presidentes autonómicos del PP de bloquear la opción de traslados de estos migrantes entre las distintas comunidades. De hecho, ha calificado de "deleznable" el comportamiento tanto de 'populares' como de Vox. En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Urtasun ha remarcado que Felipe VI hace sus visitas en acuerdo con el Gobierno y que en el pasado ya ha habido visitas de la Casa Real tanto en Ceuta como en Melilla.

Moreno traslada desde Bruselas su "apoyo, cariño y confianza" en Ceuta: "Estáis devolviendo la dignidad a España" El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado este miércoles, Día de Ceuta, su "apoyo, cariño y confianza" a la "ciudad hermana" de la que ha dicho que "nos sentimos profundamente orgullosos de que lo que estáis haciendo, devolviendo la dignidad a Ceuta y al conjunto de España". En un mensaje publicado en la red social X recogido por Europa Press, Juanma Moreno, portando una bandera de Ceuta, ha remarcado que desde Bruselas, desde el Comité de las Regiones y Ciudades de Europa, defenderá que se hable del "grave problema" que sufre Ceuta desde finales del pasado mes de julio cuando miles de inmigrantes pasaron la frontera. "La causa de Ceuta es la causa de Andalucía y la de toda España", ha apostillado el presidente andaluz en un mensaje en el que ha reforzado su compromiso por "llevar la voz de una tierra hermana al corazón de Europa". "Juntos defendemos la recuperación de la normalidad", ha apostillado Moreno en señal de apoyo a "todos los caballas".

Feijóo llama a concentrarse por Ceuta frente a un "Gobierno que miente y abandona a los ceutíes" El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a participar en las concentraciones en apoyo a Ceuta que se celebrarán este miércoles en todo el país como hará él mismo en la convocada en Madrid frente a un "Gobierno que miente y abandona a los ceutíes". "El Gobierno que miente y abandona a los ceutíes intenta sabotear las concentraciones de apoyo en defensa de Ceuta previstas para hoy", ha denunciado el líder de los 'populares' en un mensaje en la red social 'X', en referencia a la decisión de la Delegación del Gobierno de Madrid de no tramitar la concentración convocada en Madrid por el Ayuntamiento de la capital. "Yo sí defenderé las fronteras de mi país. Yo sí me pondré del lado de mis compatriotas. Yo sí defiendo con contundencia la españolidad de las ciudades autónomas", ha sostenido Feijóo, confirmando que estará en la concentración para mostrar su apoyo "a la causa ceutí".