Obras en Ibiza: Primer paso para adecentar el paseo marítimo de es Viver

La vía peatonal junto a la playa de es Viver, que ahora carece de iluminación y de mobiliario urbano, quedará adecentada para conectarla con el paseo marítimo de Platja d’en Bossa y la futura pasarela peatonal que enlazará con ses Figueretes. El Ayuntamiento de Ibiza ha encargado el proyecto para adecuar este tramo de la calle Carles Roman Ferrer, que incluye la renovación integral del pavimento, la instalación de luces y bancos de descanso, así como la retirada de un pequeño embarcadero.

El Consistorio ha puesto en marcha ahora la contratación de la redacción del proyecto, con un presupuesto de 20.000 euros, aunque para las futuras obras se estima una inversión inicial de 240.290 euros.

La intervención renovará toda la parte final de la calle Carles Roman Ferrer, que queda comprendida entre la Platgeta de sa Punta (o de es Viver) y el hotel The Ibiza Twins. Se trata de una plataforma hormigonada de 125 metros de longitud que presenta deficiencias de pavimentación, además de diferentes elementos obsoletos, según la documentación municipal.

Imagen de archivo del dique que quedará eliminado con las futuras obras, cuando aún había barcas fondeadas. / DI

El elemento central del proyecto consiste en un banco corrido adosado al muro de protección del hotel, aprovechando una vieja estructura de hormigón que existe actualmente en su base.

Además de servir de zona de descanso, se prevé aprovechar este banco para ocultar las canalizaciones necesarias para el alumbrado. La iluminación constará de luces incrustadas en la parte más próxima al mar.

Para renovar el suelo, inicialmente se contempla emplear losetas de hormigón en tonos grises y blancos, aunque su composición final se definirá durante la redacción del proyecto.

Otro de los cambios de mayor envergadura será la eliminación de la estructura formada por bloques de hormigón que se adentra en el agua desde el paseo, frente a la zona de arenal. Este dique servía de embarcadero para los barcos que fondeaban irregularmente en esta zona, hasta que, a principios de año, el Ayuntamiento ordenó su retirada para acabar con «un puerto encubierto».

Las bases de la contratación fijan un plazo de dos meses para presentar el proyecto. Una vez terminado y aprobado, el Ayuntamiento podrá preparar la posterior licitación de las obras de remodelación del paseo.

Esta actuación se incluye dentro del Plan de Actuación Integrado Ibiza Habita y del proyecto Urbamove de movilidad sostenible y regeneración urbana. Así, podrá financiarse en un 60% con fondos FEDER de la Unión Europea, mientras que el resto lo aportará el Ayuntamiento.

Pasarela con ses Figueretes

Paralelamente, Vila está tramitando la construcción de una pasarela peatonal, de 760 metros de longitud, para dar continuidad al paseo marítimo de ses Figueretes hasta la playa de es Viver.

En este tramo litoral se prevé instalar una plataforma de madera de tres metros de ancho, que ocupará 2.581 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre. Los extremos de esta pasarela conectarán con la calle Quartó de Balansat y el paseo peatonal de la calle Carles Roman Ferrer.

Esta estructura incluirá rampas y escalones de acceso al mar y dispondrá de iluminación solar. Como primer paso, el Ayuntamiento debe obtener previamente la correspondiente concesión estatal de Costas para poder ejecutar este último proyecto.