Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gestión del aguaViviendas de sa PenyaTemporada en Sant JosepPlanta biomasa
instagramlinkedin

El álbum

La nueva secretaria de Sant Antoni

La nueva secretaria de Sant Antoni | AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

La nueva secretaria de Sant Antoni | AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Ayuntamiento de Sant Antoni incorpora a María Coll Vaquer como nueva secretaria de la corporación municipal. Asistieron a la toma de posesión, de izquierda a derecha: la concejala de Recursos Humanos; Maria Ribas; el alcalde, Marcos Serra, y la propia Coll.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una vecina reclama 60.000 euros a Sant Antoni por romperse la cadera al cruzar un paso de cebra, pero se queda sin indemnización
  2. Llama la atención: Que Formentera vuelva a quedarse sin inspector de turismo, y que el único que hay se coja vacaciones en pleno verano, que es cuando más se le necesita
  3. Roban joyas valoradas en hasta 18.000 euros en una joyería de Ibiza
  4. “No nos sirve de nada tener vuelos a Nueva York si en invierno solo tenemos cuatro directos a la Península”, Mar Ocaña, sobre los vuelos directos con Ibiza
  5. Cambio brusco de tiempo en Ibiza: llegan lluvias y tormentas
  6. Llama la atención: Que el asistente a una fiesta ilegal celebrada en un complejo ilegal (Casa Lola, sinónimo de ilegalidad) denuncie a tres policías locales de Sant Josep por intervenir y detener el evento
  7. Cazado a 182 km/h en una carretera de Ibiza limitada a 80: era un vehículo de servicio público
  8. Un coche queda destrozado tras chocar contra un camión de basura en la carretera de Sant Josep

David Parcerisas Vázquez donante del Arxiu Històric de Ibiza y Formentera: "Si no estuvieran en los museos no quedaría nada: la gente tira una casa payesa para hacer un 'beach club'"

David Parcerisas Vázquez donante del Arxiu Històric de Ibiza y Formentera: "Si no estuvieran en los museos no quedaría nada: la gente tira una casa payesa para hacer un 'beach club'"

La nueva secretaria de Sant Antoni

Llama la atención

Lucha de estrellas y egos contra el cáncer infantil en Ibiza

Lucha de estrellas y egos contra el cáncer infantil en Ibiza

Obras en Ibiza: Primer paso para adecentar el paseo marítimo de es Viver

Otro vertido de aguas fecales llega al mar en es Pouet mientras niños y adultos siguen bañándose

Otro vertido de aguas fecales llega al mar en es Pouet mientras niños y adultos siguen bañándose

16 nuevas obras para el Arxiu Històric de Ibiza y Formentera: arte que se salva "gracias a que hay gente que deja las piezas donde saben que las cuidarán"

16 nuevas obras para el Arxiu Històric de Ibiza y Formentera: arte que se salva "gracias a que hay gente que deja las piezas donde saben que las cuidarán"

Los autores de Ibiza optan a 4.000 euros en el XXI Premi Joan Castelló Guasch

Los autores de Ibiza optan a 4.000 euros en el XXI Premi Joan Castelló Guasch
Tracking Pixel Contents