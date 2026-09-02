Una nueva forma de intrusismo en Ibiza: alquiler de coches de alta gama con servicio de chófer

La Policía Local de Sant Josep ha detectado una fórmula de transporte con vehículos de alta gama que, según explica el cuerpo municipal, se movía entre “las luces y sombras de la normativa” para prestar un servicio similar al de un vehículo con conductor. El sistema consistía, según la publicación difundida por la Policía Local, en alquilar un vehículo de alta gama sin conductor y, por otro lado, facilitar al cliente una persona para que la contratara como chófer del mismo coche.

De esta forma, el servicio se presentaba formalmente como un alquiler sin conductor, aunque en la práctica el cliente acababa disponiendo de un vehículo con chófer. “Visto desde fuera, se parece muchísimo a llevar clientes en un vehículo con conductor (VTC), pero sin llamarlo así”, ironiza la Policía Local de Sant Josep en su publicación.

El cuerpo municipal reconoce que se trataba de una fórmula “ingeniosa” y “creativa” para intentar encajar entre distintas normas, pero señala que había un “pequeño detalle” que no se había tenido en cuenta: los vehículos carecían de la autorización necesaria para acceder a la isla en esas condiciones.

“Cuando uno busca el hueco entre una norma y otra, conviene recordar algo: las obligaciones legales no vienen en menú para escoger únicamente las que nos gustan”, advierte la Policía Local.

La actuación ya se ha llevado a cabo y las correspondientes diligencias administrativas están en marcha, según ha informado el cuerpo municipal. La infracción puede acarrear una multa de hasta 30.000 euros y la inmovilización del vehículo durante un periodo de entre dos y cuatro meses.