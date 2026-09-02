¿Dónde están los mosquitos este verano en Ibiza? El calor extremo y la falta de lluvia pueden tener la respuesta

Menos picaduras, menos zumbidos durante la noche y, aparentemente, menos mosquitos. Es una sensación que muchas personas han podido tener este verano en Ibiza y que no tiene por qué responder únicamente a una percepción. Las sucesivas olas de calor y la escasez de lluvias pueden estar alterando el comportamiento de estos insectos y reducir temporalmente su presencia.

No existen, por el momento, datos públicos que permitan asegurar que la población de mosquitos haya disminuido en toda Ibiza durante este verano. Sin embargo, las condiciones meteorológicas registradas en la isla encajan con algunos de los factores que los expertos relacionan con una menor actividad de estos insectos.

Cuando la humedad ambiental es baja, los mosquitos pueden reducir considerablemente su actividad y buscar refugio durante más tiempo en lugares frescos y húmedos. Las temperaturas extremas también pueden ampliar las horas del día durante las que permanecen escondidos, lo que reduce las ocasiones en las que coinciden con las personas.

Mucho calor y muy poca lluvia en Ibiza

El tiempo registrado durante este verano puede ayudar a entender esta aparente ausencia de mosquitos. Junio fue un mes muy seco en Baleares, mientras que julio volvió a dejar una combinación especialmente desfavorable para la proliferación de estos insectos: mucho calor y pocas precipitaciones.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), julio fue extremadamente cálido en Baleares y estuvo marcado por dos olas de calor. En el conjunto del archipiélago, además, las precipitaciones quedaron muy por debajo de los valores habituales.

Esta falta de lluvia resulta especialmente relevante porque el agua es fundamental para el ciclo reproductivo de los mosquitos. Muchas especies necesitan pequeñas acumulaciones de agua para completar su desarrollo.

En el caso del mosquito tigre, especialmente extendido por la costa mediterránea y Baleares, las hembras depositan sus huevos en pequeños recipientes donde se acumula agua, como platos de macetas, cubos, sumideros, bebederos o neumáticos. Las larvas permanecen varios días en el agua antes de convertirse en adultos.

Por tanto, varias semanas con escasas precipitaciones pueden reducir los puntos naturales y artificiales de reproducción y, con ello, afectar a las poblaciones de mosquitos.

Demasiado calor tampoco les beneficia

Aunque habitualmente se relaciona la llegada del calor con una mayor presencia de mosquitos, más temperatura no significa necesariamente más mosquitos. Las temperaturas elevadas pueden acelerar el desarrollo de algunas especies, pero existe un límite. Con valores extremos, los mosquitos pueden reducir el periodo del día durante el que permanecen activos, ver afectada su longevidad y aumentar su mortalidad.

Esto puede explicar que, pese al intenso calor vivido en Ibiza durante este verano, algunas personas hayan percibido menos actividad de estos insectos, especialmente durante determinadas franjas horarias.

Además, la dinámica de las poblaciones puede variar mucho entre diferentes puntos de la isla. Las zonas urbanas, rurales y costeras no presentan necesariamente las mismas condiciones, y la presencia de agua acumulada puede marcar grandes diferencias incluso entre áreas próximas.

Las lluvias pueden hacer que regresen

La aparente tranquilidad puede ser temporal. El mosquito tigre (Aedes albopictus) está especialmente preparado para resistir periodos secos. Sus huevos pueden soportar la desecación y permanecer a la espera hasta que vuelvan a entrar en contacto con el agua.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) señala que la abundancia de esta especie depende tanto de la temperatura como de la disponibilidad de agua y que su presencia aumenta especialmente durante periodos templados y lluviosos.

Esto significa que un episodio de lluvias en Ibiza a finales del verano, seguido de nuevo por temperaturas elevadas, puede volver a llenar pequeños recipientes, imbornales y otros puntos de cría y favorecer una nueva generación de mosquitos.

La llegada de las precipitaciones puede cambiar así en poco tiempo una situación marcada por la sequedad. Por eso, que haya menos mosquitos activos durante las semanas más secas y calurosas no significa que hayan desaparecido.

El propio Ministerio de Sanidad ha advertido de que el aumento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos están modificando la distribución, la actividad y los periodos de presencia de distintas especies de mosquitos en España. Por este motivo, mantiene la vigilancia a través del proyecto ciudadano Mosquito Alert.

La respuesta a la pregunta de dónde están los mosquitos este verano en Ibiza no pasa, por tanto, por hablar de una desaparición. El calor extremo y, sobre todo, la falta de agua pueden haber reducido temporalmente su actividad y sus lugares de reproducción. Con las primeras lluvias importantes, la situación podría cambiar rápidamente.