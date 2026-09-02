Ibiza declara la guerra a la ampliación del aeropuerto: “No queremos más masificación turística”

La Associació de Joves d'Eivissa, junto con el Institut d'Estudis Eivissencs, Amics de la Terra, GEN-GOB, Salvem sa Badia, las asociaciones de vecinos de Can Palleu, Can Frígoles, sa Caleta y Rafal Trobat han convocado una manifestación para el próximo 20 de septiembre a las 18 horas en el passeig de s'Alamera, en Ibiza, en contra de la ampliación del aeropuerto que plantea Aena. En una rueda de prensa que tuvo lugar durante la mañana de este miércoles en la sede del Institut d'Estudis Eivissencs, los miembros de la asociación expusieron los motivos de la manifestación.

"Los portavoces muestran su rechazo al aumento de las puertas de embarque de las 17 actuales hasta un total de 32, además de la ampliación de la zona VIP y de la creación de una zona exclusiva para los vuelos que proceden de fuera del espacio Schengen, unas medidas que no solamente añadirían más presión al territorio, sino también sobre los servicios públicos esenciales", declararon los miembros de la asociación.

Récord histórico de pasajeros

Víctor Torres, vicepresidente de la asociación, repasó las cifras de pasajeros llegados al aeropuerto de Ibiza que dio a conocer Aena: un total de 9.138.224 usuarios (contando llegadas y salidas) durante el año 2025, una cifra que consideran "muy elevada" para una isla con menos de 600 kilómetros cuadrados y una población residente de 160.000 habitantes. "Creemos que una ampliación supondría un aumento de la presión turística inasumible", denunciaron desde la asociación.

"Reclamamos una gestión turística adecuada y consensuada con la sociedad ibicenca, ya que las instituciones de nuestras islas están haciendo una gestión inadecuada sin mirar lo que necesitan los residentes", criticaron. "Al final, lo que quieren es que toda la riqueza que trae el turismo se concentre en unas pocas manos", por eso hacen un llamamiento a la movilización: "Es ahora cuando la isla más lo necesita, debemos alzarnos y decir 'no' a la ampliación del aeropuerto".

Vertidos de aguas fecales en el Parque Natural de ses Salines

Otro de los puntos calientes de la rueda de prensa fue la polémica que rodea a los vertidos de aguas fecales en las inmediaciones del aeropuerto, concretamente en la playa de es Codolar y en las inmediaciones del torrente des Cirer, una zona que se encuentra dentro del Parque Natural de ses Salines y que está protegida a nivel nacional por la Red Natura 2000. "Creemos que son hechos que no se pueden aguantar por parte de una institución pública, y por eso queremos denunciar estos hechos", subrayan desde la asociación. Además, valoraron "muy negativamente" la iniciativa de ampliación del aeropuerto, que supondrá restar metros cuadrados al parque natural para añadirlos al recinto aeroportuario.

Mientras que Aena intenta echar balones fuera alegando que el vertido podría provenir de otra fuente, desde la asociación lo tienen claro: "Aena puede decir muchas cosas, pero lo que hemos visto en los medios es que se están regando las inmediaciones del aeropuerto y del Parque Natural de ses Salines con aguas fecales y que Aena está haciendo una gestión que rechazamos y criticamos. No puede ser que se produzcan estos vertidos de aguas fecales. De confirmarse estos hechos, como se muestra en los vídeos, podría incurrir en un delito medioambiental. En consecuencia, nosotros venimos a denunciar que Aena está haciendo vertidos fecales ilegales en un parque natural protegido que es patrimonio de todos los ibicencos".

Aena ya aseguró en el pasado que la ampliación del aeropuerto no conllevaría un mayor número de viajeros que llegan a la isla, sino que serviría para aumentar la seguridad, las zonas VIP, mejorar el sistema de depuración de aguas y otras mejoras sustanciales. Sin embargo, desde la Associació de Joves d'Eivissa son escépticos al respecto: "Creo que es muy representativo el hecho de que se vayan a casi duplicar las puertas de embarque. Las declaraciones de Aena pueden decir muchas cosas, pero nosotros nos centramos en lo que nos interesa: no queremos ninguna ampliación del aeropuerto, ni consensuada, ni negociada. El aeropuerto no se ha de ampliar. La ampliación del aeropuerto significa más presión turística sobre la isla, y eso no lo vamos a tolerar de ninguna de las maneras".

Cartel de la convocatoria. / Jerónimo Marín Palacios

Línea directa entre Ibiza y Nueva York

En referencia al anuncio del Consell de Ibiza de la nueva línea directa entre Nueva York e Ibiza, que comenzará a operar la temporada que viene, la asociación valora la noticia negativamente: "Que haya una aerolínea que ponga una nueva ruta implica que venga más gente". Asumen que la llegada de turistas estadounidenses, que gozan de un poder adquisitivo más elevado, podría llegar a comportar una subida de los precios, algo que ya ha sucedido durante los últimos años, cuando la isla comenzó a enfocar su oferta hacia el turismo de lujo.

"Al final, impacta en el bienestar de los residentes. No queremos más masificación turística. Nos da igual si vienen de Nueva York o de cualquier otra parte del mundo. El mensaje que queremos dar no es en contra del turismo. Sabemos que el turismo es muy importante para Ibiza. Pero no queremos más masificación turística. No queremos que los turistas vivan de Ibiza", sentenciaron.

Amenaza de huelga en el aeropuerto de Ibiza

Mientras los trabajadores de Aena amenazan con una huelga en los servicios aeroportuarios por falta de personal y sobrecarga laboral, desde la asociación critican: "¿Cómo podemos decir que Aena está haciendo una buena gestión en el aeropuerto, si tienen una falta de personal derivada del problema de la vivienda? ¿Quieren ampliarlo para que haya más falta de trabajadores? No es una gestión adecuada", expresó Víctor Torres, vicepresidente de la asociación.

Por todas estas razones, la Associació de Joves d'Eivissa, que apenas tiene un año de vida y que la semana pasada convocó con gran éxito la xindriada popular en Cala Saladeta para protestar contra la masificación turística, ha decidido llevar a cabo una manifestación el próximo 20 de septiembre a las 18 horas. La concentración comenzará en el passeig de s'Alamera y discurrirá por calle Aragón y calle Balears hasta llegar a la avenida España, donde harán una parada frente a la sede del Consell de Ibiza para leer un manifiesto y mostrar sus reivindicaciones.