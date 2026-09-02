Llama la atención
Que casi el 80% del agua potable que se consume en la isla de Ibiza proceda de las desaladoras, lo que significa que todavía se está utilizando agua de pozo, exactamente el caudal suficiente para completar el 21% restante del consumo anual total. Alianza por el Agua y la Asociación por la Defensa del Agua denuncian «problemas estructurales» e «inacción política» que impiden un buen desarrollo del ciclo del agua. Además, creen que si este ciclo se completara de manera adecuada, sobraría caudal para abastecer a toda la isla sin necesidad de echar mano de las reservas subterráneas. También denuncian que «son cientos y cientos» los camiones cisterna que abastecen a diario a villas de la isla.
La llegada prevista este septiembre de más cruceros que durante agosto, considerado tradicionalmente el mes de mayor actividad turística en las dos islas pitiusas. El puerto de Vila, sobre todo los muelles de es Botafoc, recibirán 39 escalas, cinco más que el mes pasado, con una capacidad total de 112.462 pasajeros, por los 111.856 de agosto. Habrá además seis días en que coincidirán tres cruceros en la isla.
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