Cinco historias del océano llegan a Ibiza de la mano del International Ocean Film Tour

La doceava edición del International Ocean Film Tour recala en Ibiza el próximo 13 de septiembre en la fase final de su gira por España. El festival de cine de referencia del mundo de la naturaleza marina exhibirá cinco documentales con historias de superación, retos personales, relatos de vida, ingenio y humor, ambientadas en algunos de los lugares más profundos y con los climas más extremos del planeta. El largometraje, de 150 minutos de duración, se exhibirá en Eivissa Aficine por un precio de 18 euros.

La organización sostiene que los océanos constituyen "un hábitat y una línea de vida" y se encuentran en peligro de extinción. El objetivo de esta iniciativa es reflejar esta realidad, ya que "la comprensión solo es posible en su conjunto y es la clave para proteger y preservar este aspecto fundamental de toda la vida en nuestro planeta".

Esta nueva edición ofrece, según sus organizadores, "una plataforma, audiencia y voz" a personas cuyas historias "merecen ser escuchadas", con relatos procedentes de lugares como Sudáfrica, Escocia o Hawái que "inspiran, impresionan y deben ser compartidos".

El estreno en España tuvo lugar el pasado 7 de junio en Las Palmas de Gran Canaria y la última proyección se hará el 30 de octubre en Lanzarote, tras haber recorrido 15 ciudades españolas. La antepenúltima proyección será en Ibiza, con la coordinación de Léa Leuzinger, integrante de la asociación ecologista Salvem sa Badia de Portmany.

El filme se proyectará en audio original con subtítulos en castellano e interpretación en lengua de signos. La organización avanza que habrá protagonistas "muy especiales", además de un sorteo de un viaje a Fuerteventura.

Sinopsis de los documentales

Uno de los documentales es 'Christa Funk: first in, last out', protagonizado por Christa Funk, una de las pocas fotógrafas profesionales de surf. Funk ha desarrollado su actividad en la legendaria Pipeline de Hawái, considerada en la nota como una de las olas "más peligrosas e icónicas del mundo". Creció en Colorado, Estados Unidos, y combinó esta pasión con su amor por el océano hasta encontrar su camino en el mundo del surf, un ámbito tradicionalmente dominado por hombres.

'The last Dive' relata la historia de Terry Kennedy y Willy, una mantarraya gigante con una envergadura de más de seis metros. Kennedy forjó con el animal una amistad que la organización califica de "extraordinaria" y aquel encuentro transformó su vida. Durante las dos décadas siguientes se desarrolló esta relación, que convirtió al antiguo forajido en un activista comprometido con la defensa de los animales y del medioambiente.

Otro de los trabajos, 'A different Beast', sigue a Lachlan, Ewan y Jamie Maclean, tres hermanos que quieren cruzar el océano Pacífico a remo, sin paradas, sin apoyo externo y en tiempo récord. La distancia entre Perú y Australia, de aproximadamente 15.000 kilómetros, no disuade a los tres hermanos, que emprenden la aventura con "una confianza en sí mismos inquebrantable, sentido del humor y un toque de suerte".

Por último, 'Up the coast!' tiene como protagonista a la leyenda del kitesurfKevin Langeree y a su equipo, que se embarcan en una misión para vivir una aventura a lo largo de la costa salvaje de Sudáfrica. Su objetivo es conseguir el mayor tiempo posible en el aire y, para lograrlo, deben encontrar el mejor viento.