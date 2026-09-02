Intrusismo
Interceptados tres vehículos de transporte ilegal en Ibiza con una posible sanción de 45.000 euros
Los vehículos están retenidos en el depósito tras una actuación conjunta de los inspectores del Consell, la Policía Local de Sant Josep y la Guardia Civil
Tres vehículos vinculados a una actividad de transporte ilegal fueron interceptados en Ibiza y se enfrentan a una posible sanción de 45.000 euros, según ha informado en X el director insular de Transportes del Consell de Ibiza Roberto Algaba.
La actuación se llevó a cabo este martes de forma conjunta entre los inspectores del Consell de Ibiza, la Policía Local de Sant Josep y la Guardia Civil.
Según ha señalado Algaba, los vehículos han sido retenidos en el depósito tras la intervención. En las imágenes difundidas se observa al menos una furgoneta negra de alta gama siendo retirada por una grúa y otros vehículos similares estacionados en una zona de aparcamiento.
El director insular de Transportes ha enmarcado esta actuación en la lucha contra el transporte ilegal en la isla, una problemática especialmente vigilada durante la temporada turística por el perjuicio que causa al sector regulado.
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